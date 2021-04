TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im März deutlich stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Vergleich zum Vormonat um 3,9 Punkte auf 64,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Tempe mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Ende 1983. Analysten hatten lediglich mit einem leichten Anstieg auf 61,5 Punkte gerechnet.

WASHINGTON - In den USA sind die Bauinvestitionen im Februar gesunken. Im Monatsvergleich gingen die Ausgaben um 0,8 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen wieder



WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe wieder gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 719 000 Erstanträge gestellt, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 61 000 Anträge mehr als eine Woche zuvor. Analysten hatten mit 675 000 Anträgen gerechnet.

ROUNDUP 2/Bidens nächster Billionen-Plan: Frische Infrastruktur für neue Jobs

WASHINGTON - Joe Biden will die "stärkste, widerstandsfähigste und innovativste Volkswirtschaft der Welt schaffen". Zu viel Bescheidenheit kann man dem US-Präsidenten nicht vorwerfen: Er will in den kommenden acht Jahren mit Ausgaben in Höhe von rund 2 Billionen US-Dollar (1,7 Billionen Euro) die Infrastruktur des Landes erneuern und damit Millionen Arbeitsplätze schaffen. Die gewaltigen Investitionen entsprächen etwa 10 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der USA. Bidens Devise scheint klar: klotzen statt kleckern.

ROUNDUP: Industriestimmung im Euroraum steigt auf Rekordhoch

LONDON - Die Stimmung in der Industrie der Eurozone ist trotz Corona-Pandemie so gut wie nie zuvor. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg im März um 4,6 Punkte auf 62,5 Zähler, wie Markit am Donnerstag in London nach einer zweiten Erhebungsrunde mitteilte. Das ist der höchste jemals gemessene Wert seit Umfragebeginn vor knapp 24 Jahren. Eine erste Schätzung wurde leicht nach oben korrigiert.