Automobilzulieferer SHW mit hohem Verlust in Corona-Jahr 2020

AALEN (dpa-AFX) - Der schwäbische Automobilzulieferer SHW hat im Corona-Jahr 2020 einen deutlichen Verlust verzeichnet. Das Konzernergebnis beläuft sich auf ein Minus von 5,06 Millionen Euro nach einem Gewinn von 9,89 Millionen Euro im Jahr 2019. Der Umsatz ging um 9,1 Prozent auf 393 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen mit Sitz in Aalen (Ostalbkreis) am Donnerstag mitteilte.

"Nichts hat uns im Jahr 2020 so sehr in Atem gehalten wie das Coronavirus", teilte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Plasser mit. Bereits zu Beginn des Jahres seien die Auswirkungen am Standort in China spürbar gewesen. Für das kommende Jahr rechnet der Spezialist für Pumpen, Motorteile und Bremsscheiben mit einem Umsatz von 420 bis 460 Millionen Euro für den Fall, dass es keine weitere "signifikanten Beeinträchtigungen aufgrund der Corona-Pandemie" mehr gebe.