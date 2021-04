BioNTech und Pfizer publizieren am Mittag weitere Daten einer Phase-III-Studie zu ihrem Corona-Impfstoff. So zeigt sich, dass der Impfstoff zu 100 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt, wenn man die Richtlinien des U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) berücksichtigt. Laut Vorgaben der FDA liegt die Wirksamkeit bei 95,3 Prozent. Dabei zeigt sich auch in Südafrika mit der dortigen Mutante nach den ...