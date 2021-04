Anlegerverlag Heute Xing kaufen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.04.2021, 17:32 | 48 | 0 | 0 01.04.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Xing-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund sechs Prozent zubuche. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen? Anleger-Tipp zu Ostern: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund drei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieses Top liegt bei 240,00 EUR. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus. Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Immerhin bieten der Anstieg einen kräftigen Nachlass für Putkäufer. Xing-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen. Zum bevorstehenden Lockdown-Ende: Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.



