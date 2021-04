BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich den Astrazeneca -Impfstoff gegen Corona spritzen lassen und alle Bürgerinnen und Bürger zur Impfung aufgerufen. "Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Nutzen Sie die Möglichkeiten. Machen Sie mit!", appellierte Steinmeier am Donnerstag in Berlin an die Bevölkerung. Bundesweit starten in der Woche nach Ostern die Impfungen in den Hausarztpraxen mit dem Impfstoff von Biontech -Pfizer .

Von dem Impfstoff machte nun der Bundespräsident Gebrauch. Dem Staatsoberhaupt wurde im Bundeswehr-Krankenhaus in Berlin das Präparat gespritzt. Der 65-Jährige hatte immer betont, dass er erst geimpft werden wolle, wenn er nach der Priorisierung an der Reihe sei. Dies trat nun ein, weil Bund und Länder am Dienstag der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt waren, das Astrazeneca-Mittel in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Denn bei 2,7 Millionen verabreichten Astrazeneca-Dosen waren 31 Verdachtsfälle einer Hirnvenenthrombose gemeldet worden, in neun Fällen tödlich - das geringe Risiko wird von den Experten nur für junge Menschen angenommen.

Spahn zeigte sich erfreut, dass sich Steinmeier impfen ließ. Der Bundespräsident sei damit auch Vorbild für andere. Steinmeier versuchte, Bedenken gegen den Impfstoff zu zerstreuen. "Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen", erklärte er in einer Mitteilung. Dass sich Steinmeier mit diesem Stoff impfen ließ, stieß auf große Zustimmung. FDP-Chef Christian Lindner sah darin eine "wichtiges Signal". Auch auf Steinmeiers Facebook-Seite gab es viele positive Stimmen. "Vorbildlich, Herr Bundespräsident! Sie haben gewartet, bis Sie an der Reihe waren und den zu Unrecht verpönten Impfstoff genommen", schrieb zum Beispiel eine Frau.