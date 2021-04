Vision Ridge Partners schließt dritten Sustainable Asset Fund an der Obergrenze von 1,25 Mrd. US-Dollar

Vision Ridge Partners, Vermögensverwalter für alternative Anlagen mit Fokus auf nachhaltigen realen Vermögenswerten, hat seinen Sustainable Asset Fund III („Fund III“) mit einem Volumen von 1,25 Mrd. US-Dollar geschlossen. Der endgültige Zeichnungsschluss des Fonds erfolgte bereits viereinhalb Monate nach Beginn des Fundraisings. Während die ursprüngliche Zielmarke von Fund III Kapitalzusagen von 1 Mrd. US-Dollar waren, lag das Interesse an dem Fonds über der Obergrenze von 1,25 Mrd. US-Dollar.

„Die Geschwindigkeit, der Umfang sowie die hochwertige LP-Basis unserer Kapitaleinwerbung sind ein Zeichen dafür, dass Anleger sich zunehmend dafür interessieren, ihre Portfolios an den Übergang zu einer nachhaltigen Realwirtschaft anzupassen“, sagte Reuben Munger, Managing Partner, Vision Ridge. „Investoren verfolgen ein nachhaltiges Investment nicht mehr nur als Nischenstrategie aufgrund ethischer Vorteile oder als Diversifikationsstrategie für ihr Portfolio. Auf der ganzen Welt vollzieht sich ein unumkehrbarer Wandel in Richtung Nachhaltigkeit und unserer Ansicht nach funktioniert die Ökonomie der zugrunde liegenden Investitionen. Investoren könnten mit diesen Anlagen die Art von Renditen erzielen, die sie bislang in den eher traditionellen Anlageklassen des Privatmarktes verfolgt haben.“