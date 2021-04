Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Net Asset Value Draper Esprit VCT plc (“the Company”)LEI: 2138003I9Q1QPDSQ9Z97Net Asset Value1 April 2021 The Company announces that its unaudited Net Asset Value (NAV) as at 1 April 2021 was 52.8p per Ordinary Share.