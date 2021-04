DEN HAAG (dpa-AFX) - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist in große politische Bedrängnis geraten, nachdem er das Parlament falsch informiert und sich aktiv um einen neuen Posten für einen unbequemen Abgeordneten bemüht hatte. Rutte hatte so den Eindruck erweckt, dass er den unbequemen Kritiker Pieter Omtzigt loswerden wolle. Bei einer Sondersitzung des Parlaments am Donnerstag stellten mehrere Oppositionsparteien die Vertrauensfrage.

Abgeordnete fast alle Fraktionen übten schwere Kritik am rechtsliberalen Premier und sprachen von einem großen Verlust an Glaubwürdigkeit. Der Rechtspopulist Geert Wilders forderte Neuwahlen.