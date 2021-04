Talkdesk lanciert AI Trainer, das erste „Human-in-the-Loop“-Tool für Contact Center

Heute stellte Talkdesk, Inc., das Cloud Contact Center für innovative Unternehmen, den Talkdesk AI TrainerTM vor, das erste Human-in-the-Loop-Tool (HITL) für Contact Center. Während die meisten Systeme für künstliche Intelligenz (KI) die Beschäftigung hochspezialisierter Datenwissenschaftler erfordern, ermöglicht die leistungsstarke Einfachheit von Talkdesk AI Trainer Agenten mit Domänenwissen, die KI-Modelle autonom zu verbessern. Das Ergebnis: Durch Automatisierung können Unternehmen mehr Fälle mit Erfolg lösen, was wiederum die Genauigkeit verbessert, die Kosten pro Fall senkt und die Kundenzufriedenheit steigert.

Human-in-the-Loop-Systeme, bei denen Menschen Informationen und Wissen für das KI-Training zur Verfügung stellen, sind für viele Anwendungen und die weitere Reifung von KI im Contact Center unverzichtbar. Talkdesk AI Trainer ist das erste HITL-Tool, das in den Betriebsablauf von Contact Centern integriert wird. Dashboards innerhalb des Talkdesk AI Trainers zeigen die Performance der einzelnen KI-Modelle an und weisen darauf hin, wo jedes Modell zusätzliches Training benötigt. Eine leicht zu bedienende Oberfläche erlaubt es auch nicht-technischen Mitarbeitern mit Fach- oder Geschäftskenntnissen, die Automatisierungsleistung zu verbessern.

„Talkdesk AI Trainer senkt die Hürde für den Einsatz von KI in Contact Centern und revolutioniert damit die Art und Weise, wie Unternehmen ihre KI-Modelle für die Automatisierung implementieren, warten und anpassen“, sagt Charyana Kannan, Chief Product Officer bei Talkdesk. „Unternehmen brauchen keine hochspezialisierten Datenwissenschaftler mehr einzustellen, die ihre Machine-Learning-Modelle programmieren. Dank des AI Trainers werden Unternehmen autonom, indem sie ihre internen Fachexperten für die Dienstleistung – Agenten und Vorgesetzte – einsetzen, um Wissen in ihre bestehende KI-Architektur einzubetten. Der Talkdesk AI Trainer stellt einen mutigen Schritt in die Zukunft der Arbeit dar, bei dem Agenten die Möglichkeit erhalten, in die Ära der KI einzusteigen.“

Der Talkdesk AI Trainer bringt Talkdesk einen Schritt weiter in seinem Bestreben, 80 % der Kundeninteraktionen automatisiert abzuwickeln. Um eine Automatisierung von 80 % zu erreichen, müssen Machine-Learning-Modelle wie Absichtserkennung, Stimmungserkennung und Sprache-zu-Text im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessert werden. Auch wenn ein Modell im Labor noch so gut abschneidet, sinkt die Leistung drastisch ab, sobald es auf echte Kundendaten trifft. Daher müssen Machine-Learning-Modelle regelmäßig mit menschlicher Unterstützung nachtrainiert werden, um Schritt zu halten. Der Talkdesk AI Trainer ist in die Talkdesk-Plattform integriert und kann von jedem verwendet werden, um seine Machine-Learning-Modelle erneut zu trainieren und so die Effizienz zu verbessern.