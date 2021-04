Die Investoren der Erlebnis Akademie haben großes Interesse an der Kapitalerhöhung der Gesellschaft. Sie haben rund 358.000 neue Aktien gezeichnet. Das entspricht einer Bezugs- und Überbezugsquote von 88,6 Prozent. Die verbliebenen fast 46.000 Aktien werden in diesen Tagen im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten Investoren angeboten. Schon jetzt ist diese Privatplatzierung deutlich überzeichnet, obwohl sie erst am 7. April ...