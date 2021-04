Biontech mit neuer Studie, Nordex bestätigt Chartsignal, TUI kämpft, Heidelberger Druck springt an

Kurz vor den Osterfeiertagen kam der DAX heute noch mal richtig in Schwung und konnte, nachdem er in dieser Woche erst die Marke on 15.000 Punkten verteidigt hatte, auch gleich noch einen Anschlussgewinn erzielen. Zum Handelsschluss stand er 99 …

Kurz vor den Osterfeiertagen kam der DAX heute noch mal richtig in Schwung und konnte, nachdem er in dieser Woche erst die Marke on 15.000 Punkten verteidigt hatte, auch gleich noch einen Anschlussgewinn erzielen. Zum Handelsschluss stand er 99 …