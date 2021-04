^ DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00



Berlin, 1. April 2021 - Der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") liegen nach Ablauf der Bezugsfrist (18. März bis 31. März 2021) und der Durchführung einer begleitenden Privatplatzierung Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 25.000 Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennwert von EUR 25.000.000,00 vor.



Die vollständig platzierte Wandelanleihe 2021/2024 im Volumen von EUR 25.000.000,00 ist bei einer Laufzeit von drei Jahren mit einem Zinssatz von 5,75 % pro Jahr ausgestattet. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 32,50. Am 7. April 2021 soll die Wandelanleihe 2021/2024 in den Handel am Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board innerhalb des Open Market) einbezogen werden.



Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2024 soll hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der bestehenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & eCommerce und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.



