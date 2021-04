Piramal Pharma Ltd. übernimmt Hemmo Pharmaceuticals, einen führenden indischen Hersteller von Peptid-APIs Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 01.04.2021, 20:09 | 98 | 0 | 0 01.04.2021, 20:09 | - Die Übernahme wird die Entwicklung und die Fertigungskapazitäten im Bereich Peptid-APIs verbessern - Peptidmedikamente in der Onkologie und in der Stoffwechseltherapie verzeichnen ein deutliches Wachstum - Das integrierte Angebot an Wirkstoffen und Arzneimitteln von Piramal beinhaltet jetzt auch Peptide MUMBAI, Indien, 1. April 2021 /PRNewswire/ -- Die Vertragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (CDMO) von Piramal Pharma Limited (PPL), Piramal Pharma Solutions (PPS), hat heute bekannt gegeben, dass PPL eine Vereinbarung zum Erwerb einer 100 %-igen Beteiligung an Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd. (Hemmo) geschlossen hat. Dazu wurden eine Vorabzahlung in Höhe von 775 Crore-Rupien und Kaufpreisverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Erreichen von Meilensteinen beschlossen. PPS baut seine Fähigkeiten und seine Position als führende CDMO weiter aus, und diese Akquisition markiert den Vorstoß von PPS in die Entwicklung und Herstellung von Peptid-APIs, eine Fähigkeit, die das bestehende Serviceangebot von PPS ergänzt. Hemmo ist einer der wenigen Hersteller von reinen synthetischen Peptid-APIs weltweit. Mit den zusätzlichen Fähigkeiten von Hemmo erhält PPS Zugang zum wachsenden Peptid-API-Markt und kann seinen Kunden weltweit verbesserte integrierte Dienste anbieten. Hemmo ist einer von Indiens größten Herstellern von synthetischen Peptiden und verfügt über mehr als achtunddreißig Jahre Erfahrung im Bereich Peptidprodukte und kundenspezifische Peptidsynthese. Hemmo verfügt über Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und eine erstklassige GMP-Produktionsanlage, die von Aufsichtsbehörden aus den USA, der EU und Asien geprüft und als konform eingestuft wurde. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Know-how sowohl in der Lösungsphasen- als auch in der Festphasensynthese von Peptiden. Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, erklärte: „Hemmo kann hervorragende Leistungen und eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz mit einer differenzierten und schwer zu replizierenden Fähigkeit vorweisen. Sobald das Unternehmen Teil der PPL-Familie ist, wird es ein weiteres Beispiel für ein unverwechselbares Angebot sein, das die Kunden begeistern wird. Es ist unsere dritte Übernahme eines Pharmaunternehmens in diesem Geschäftsjahr und ein weiteres Beispiel für die Umsetzung unserer profitablen Wachstumsstrategie." Seite 2 ► Seite 1 von 3



