Ausgewählte vorläufige (ungeprüfte) Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2020 der TLG IMMOBILIEN AG, Berlin

Die TLG schließt das Geschäftsjahr 2020 mit positiven Ergebnissen ab:

- Die Nettomieteinnahmen beliefen sich auf 217 Mio. €, Rückgang von 230 Mio. € aufgrund von Veräußerungen.

- Der FFO je Aktie stieg um 6 % auf 1,45 €.

- Erfolgreiche Verkäufe im Wert von über 1 Mrd. € und über Buchwert unterstreichen die hohe Qualität der Immobilien

- Der LTV von 29% und die hohe Liquidität stehen für die konservative Kapitalstruktur der TLG.

- Einführung der neuen EPRA-Kennzahlen, mit einem EPRA-NTA von 3,64 Mrd. € oder 36,3 € pro Aktie per Dezember 2020, 13,4 % höher als 2019.



TLG erzielte 2020 ein Jahresergebnis von 492 Mio. €, verglichen mit 578 Mio. € im Vorjahr. Zu Beginn des Jahres 2020 erfolgte die Übernahme der Aktienmehrheit durch Aroundtown; beide Unternehmen zusammen bilden nun das drittgrößte börsennotierte Immobilienunternehmen in Europa. Im Laufe des Jahres verfolgte die TLG weiterhin ihren Ansatz, Wertsteigerung ihrer Immobilien zu erreichen, und setzte sich mit den Herausforderungen, die sich aus den direkten und indirekten Folgen der Pandemie ergaben, auseinander und unternahm viele Schritte, um Risiken zu minimieren und die Rendite für ihre Aktionäre zu steigern.

Im Laufe des Jahres 2020 schloss die TLG Immobilienverkäufe im Wert von mehr als 1 Mrd. € ab und folgte damit weiter ihrer Strategie, sich auf ihre Core Objekte zu konzentrieren und Risiken in anderen Bereichen, insbesondere aus Einzelhandelsimmobilien, zu reduzieren. Die freigewordenen Mittel stehen der TLG zur Verfügung, um ihre Liquidität und Kapitalstruktur weiter zu stärken, was sich in einem LTV von 29 % und einer Eigenkapitalquote von 52 % widerspiegelt.