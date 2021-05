Muehl Product & Service Vorlage des 9-Monatsberichts 2000 (1. Januar bis 30. September 2000)

[br][br] Mühl Product & Service AG (WKN 662810) [br][br] Trotz weiterhin rückläufiger Baukonjunktur liegt die Mühl AG in[br]der Umsetzung des Konzeptes 2002plus auch im dritten Quartal 2000 im[br]Plan. Das Konzept sieht für das Jahr 2002 einen Umsatz von 2 Mrd. DM[br]bei einem Nettoergebnis von 50 Mio. DM vor. Die Umsatzerlöse im[br]dritten Quartal 2000 konnten gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei[br]leicht verbessertem Rohertrag um 9,5% gesteigert werden. Das Ergebnis[br]vor Steuern lag mit 19.548 TDM trotz der erheblichen Investitionen im[br]Bereich eCommerce (Mühl24), RIB Software AG und eLogistic24 AG und[br]der damit verbundenen Neuausrichtung des gesamten Unternehmens über[br]Vorjahresniveau. [br][br] Für das Gesamtjahr wird gemäß der Planung 2002plus mit einem[br]Umsatz von 1,3 bis 1,4 Mrd. DM und einem Ergebnis von 2-3% vor[br]Steuern gerechnet, wobei eine in den letzten Tagen erfolgte[br]Akquisition mit einem Volumen von DM 150 Mio. erst in 2001 umsatz-[br]und ergebnismäßig voll wirksam wird.Im Jahr 2001 soll das Ergebnis[br]bei einem Umsatz von 1.5 bis 1.7 Mrd. DM erstmals 40 Mio. DM[br]überschreiten. Die Eigenmittel des Mühl-Konzerns einschließlich der[br]Minderheitenanteile und der Einlage der stillen Gesellschafter[br]betragen nunmehr 247.683 TDM (30,7% der Bilanzsumme) und decken[br]125,6% der langfristigen Vermögenswerte ab. Das Eigenkapital hat sich[br]gegenüber dem Jahresanfang fast verdoppelt und beträgt nun 161.807[br]TDM. Eine weitere Verbesserung der Finanzsituation ergibt sich aus[br]der zweiten in diesem Jahr durchgeführten Kapitalerhöhung gegen[br]Sacheinlage in Höhe von 47.177 TDM. Damit besitzt die Mühl AG eine[br]Eigenkapitalausstattung von 209 Mio. DM, was im Vergleich zum Vorjahr[br]einer Steigerung von 141% entspricht. [br][br] Der Anstieg der Bilanzsumme um 261.576 TDM auf 807.774 TDM ist[br]überwiegend auf die erstmalige Einbeziehung der RIB Software AG und[br]der eLogistic24 AG in den Konzernabschluß der Mühl AG zurückzuführen.[br] [br][br]