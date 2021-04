Mutares will eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie auszahlen. Die Dividende setzt sich aus einer Basisdividende von 1,00 Euro plus einer Performance-Dividende von 0,50 Euro zusammen. Die Hauptversammlung muss diesem Vorschlag am 20. Mai zustimmen. Bei einem positiven Votum gehen fast 23,12 Millionen Euro an die Aktionäre der Münchener.Dazu CEO Robin Laik: „Das Geschäftsjahr 2020 war für uns ein sehr aktives und in der ...