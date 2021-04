Global Upside erweitert seine internationale Präsenz mit neuen Niederlassungen in Brasilien, den Philippinen und Deutschland

Global Upside – der führende Anbieter von Unternehmensgründungs-, globalen PEO- / EOR-, Buchhaltungs-, Personal-, Gehaltsabrechnungs- und Compliance-Dienstleistungen in über 170 Ländern – hat neue Büroeröffnungen in São Paulo, Brasilien, Manila, auf den Philippinen, und Frankfurt, Deutschland, angekündigt.

Die Eröffnungen auf den Philippinen, in Brasilien und in Deutschland stärken, zusammen mit den internationalen Niederlassungen in Indien, Australien, Frankreich, Spanien und im Vereinigten Königreich, erheblich die Präsenz des Unternehmens in den Regionen Asien-Pazifik, Lateinamerika und Europa. Global Upside verfügt jetzt über 20 Niederlassungen in 9 Ländern. Global Upside strebt an, die Mitarbeiterzahl im nächsten Jahr in allen Niederlassungen um mindestens 30 % zu erhöhen.