Die Hoffnung auf eine starke Wirtschaftserholung, die mit den zunehmenden Impfungen und Öffnungen einhergehen soll, beflügelt die Aktienmärkte. Auch die Aussicht auf ein Infrastruktur-Paket in den USA stimmt positiv.

Händler, die auf einen fallenden DAX gewettet hatten, mussten ihre Position korrigieren und trieben den Leitindex weiter in die Höhe. In der Spitze kletterte der Leitindex auf 15.104 Punkte zum Ende der Karwoche. „Der „Reflation-Trade“, der auf eine dynamische Konjunkturerholung nach Überwinden der Pandemie setzt, ist in vollem Gange, sowohl an den Renten- als auch an den Aktienmärkten“, kommentiert Frank Klumpp, Aktienstratege von der LBBW Bank.

Inflationssorgen, Impfprobleme, Überhitzung – diese Sorgen scheinen die Börsianer hinter sich zu lassen. Die Gefahr durch Corona sei für die Anleger „quasi abgehakt“ meint Andreas Wex, Leiter des Chief Investment Office bei der Commerzbank. „Auch wenn es angesichts der andauernden Inflationsängste und den in vielen Ländern wieder steigenden Covid-Fallzahlen noch holprig werden kann, sind die Aufwärtstrends an den Aktienmärkten intakt. Die im zweiten Halbjahr anstehende Konjunkturerholung sollte bei Aktien noch für einen weiteren Schub nach oben sorgen.“