The Social Chain kann eine Wandelanleihe vollständig am Markt platziert. Das Papier hat ein Volumen von 25 Millionen Euro. Ausgegeben werden 25.000 Teilschuldverschreibungen. Es läuft bis 2024 und ist jährlich mit 5,75 Prozent verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 32,50 Euro.Ab dem 7. April ist ein Handel mit der Wandelanleihe an der Frankfurter Börse im Freiverkehr möglich.Mit dem frischen Geld will die ...