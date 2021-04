NEW YORK/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Termin für den mit Spannung an den Finanzmärkten erwarteten Börsengang von Coinbase steht fest. Das Debüt an der New Yorker Nasdaq soll am 14. April stattfinden, wie Coinbase am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco mitteilte. Die größte US-Handelsplattform für Krypto-Währungen wie Bitcoin will laut früheren Angaben gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC 114,9 Millionen Aktien unter dem Tickerkürzel "COIN" an der Nasdaq listen.

Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen klassischen Börsengang, sondern eine sogenannte Direktplatzierung ohne Begleitung durch Investmentbanken und ein vorheriges Preisbildungsverfahren. Coinbase profitierte bereits vor der Börsenpremiere stark vom Krypto-Hype. So wurde der Konzern von Investoren zuletzt schon auf mindestens 67,6 Milliarden Dollar taxiert. Analysten halten beim Börsengang eine Gesamtbewertung von mehr als 100 Milliarden Dollar für möglich./hbr/DP/he