TUMI präsentiert Premium-Koffer- und Reisekollektion inspiriert von McLaren

NEW YORK und LONDON, 2. April 2021 /PRNewswire/ -- TUMI, die führende internationale Reise- und Lifestyle-Marke, stellt heute seine neue Kollektion vor, die in Zusammenarbeit mit dem Luxus-Superautohersteller und Formel-1-Team McLaren entworfen und entwickelt wurde.

Die Designer, Ingenieure und Rennfahrer von McLaren reisen jedes Jahr Tausende von Kilometern um die Welt, um Perfektion zu erreichen. So wie sich jeder Fahrer auf sein Auto verlässt, um über die Ziellinie zu kommen, ist das Team auf sein Gepäck und seine Reiseutensilien angewiesen, um ans Ziel zu gelangen. Diese Inspiration manifestiert sich in der überragenden, langlebigen Qualität der Kollektion.

Seit über 45 Jahren hat sich TUMI einen Ruf für Innovation, Funktionalität und langlebiges Design aufgebaut, mit dem Fokus auf die Optimierung der Reisen von Global Citizens.

Seit der Ankündigung im Jahr 2019, dass die beiden Unternehmen zusammenarbeiten werden, haben TUMIs Creative Director Victor Sanz und Rob Melville, McLarens Supercar Design Director, eine Premium-Kollektion mit eleganten Business-, Reise- und Alltagsartikeln entworfen. Jedes Teil ist so konzipiert, dass es unkompliziert ist und gleichzeitig die Leistung in allen Aspekten des Lebens unterwegs erhöht.

Von der Automobilindustrie bis zum Sport - TUMI lässt sich von den innovativsten Branchen der Welt inspirieren. Für McLaren - einen renommierten Weltmarktführer bei der Einbettung von Spitzentechnologie in Produkte mit einer klaren Designästhetik - sind Reisen und Lifestyle integraler Bestandteil. Die beiden Marken teilen die gemeinsame Vision, kontinuierlich nach höherer Qualität zu streben, was sich in den durchdachten Details und der Wahl der Materialien in der von McLaren inspirierten TUMI-Serie widerspiegelt.

Die Kollektion verkörpert das gemeinsame Ethos von TUMI und McLaren für Performance-Luxus und besteht aus neun Teilen. Jeder enthält Elemente der schnittigen, kühnen Supercars und Rennwagen von McLaren. Alle sind in der für McLaren charakteristischen Papaya-Farbe gehalten und mit CX6-Carbonfaser-Akzenten versehen.

Zu den wichtigsten Reisestücken gehören der Aero International Expandable 4 Wheel Carry-On und der Quantum Duffel. Die Tasche ist aus einem Materialmix gefertigt, darunter Tegris, ein extrem widerstandsfähiger thermoplastischer Verbundwerkstoff, der auch in Rennwagen verwendet wird. Die harte Schale wird durch eine Frontplatte aus geformtem Stoff mit einem von Supersportwagen beeinflussten Design kontrastiert, das sich in der gesamten Zusammenarbeit wiederfindet.