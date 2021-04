INX Limited schließt Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen im Wert von 39,6 Millionen CA$ in Verbindung mit Going-Public-Transaktion ab

NEW YORK und TORONTO, 2. April 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited („INX") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen (jeweils ein „Subscription Receipt") zu 1,25 CA$ pro Zeichnungsschein für einen Gesamtbruttoerlös von 39.600.000 CA$ (die „Finanzierung") abgeschlossen hat.

Die Finanzierung wurde im Zusammenhang mit der Going-Public-Transaktion von INX an der TSX Venture Exchange über eine umgekehrte Übernahme von Valdy Investments Ltd. („Valdy") durchgeführt, wobei Valdy alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von INX (die „Transaktion") gemäß den Bedingungen eines Wertpapiertauschvertrags vom 31. März 2021 zwischen Valdy, INX, den Wertpapierinhabern von INX und den Co-Lead Agents (wie nachstehend definiert) im Austausch gegen die Ausgabe von Valdy-Wertpapieren an die ehemaligen Wertpapierinhaber von INX erwerben wird. Nach Abschluss der Transaktion wird INX eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valdy, und das kombinierte Unternehmen (der „Ergebende Emittent") wird die Geschäfte von INX fortführen.

Shy Datika, Co-Founder & President von INX, kommentiert: „INX betritt Neuland, indem es die alte Welt der Aktienkapitalmärkte mit der innovativen, Blockchain-basierten digitalen Anlageklasse verbindet. Wir sind das erste Unternehmen, das einen Security Token durch ein SEC-registriertes öffentliches Angebot emittiert hat, und wir verstärken es jetzt mit weiterer Transparenz und regulatorischer Klarheit mit diesem bevorstehenden Listing. Wir sind der festen Überzeugung, dass digitale Assets die Zukunft der Aktienmärkte sind, und wollen die Brücke zwischen beiden Welten werden."

Weitere Details zur Privatplatzierung und der Transaktion sind in einem Formular 6-K enthalten, das am 31. März 2021 bei der Securities and Exchange Commision eingereicht wurde.

Der durch Vermittlung zustande gekommene Teil der Finanzierung wurde durch ein Konsortium von Agenten unter der Leitung von PI Financial Corp. und Eight Capital (zusammen die „Co-Lead Agents") durchgeführt, zu denen auch Beacon Securities Limited und Cormark Securities Inc. gehören (zusammen mit den Co-Lead Agents, die „Agenten").