Die große Eröffnung von SCANTECHs neuem Release in 2021

SIMSCAN ist das Ergebnis der jahrelangen Entwicklung von SCANTECH im Bereich der Messtechnik. Unser F&E-Team hat Entwicklungen überprüft und über eine Frage nachgedacht: Kann die neue Produktgeneration die bisherigen 3D-Scanner übertreffen und in Bezug auf Struktur und Leistung noch perfekter sein? Nach zwei Jahren Entwicklungs- und Optimierungszeit gibt SIMSCAN sein Debüt. Mit einem Gewicht von 570 g und den Maßen 203 mm × 80 mm × 44 mm liegt das Gerät überall dort, wo Sie arbeiten, in Ihrer Hand. Egal, ob Sie sich in einem engen Raum befinden oder vor einem Großprojekt stehen, die Messgeschwindigkeit von 2,02 Millionen Mal pro Sekunde ermöglicht Ihnen eine 3D-Messung, wann immer und wo immer möglich.

HANGZHOU, China, 2. April 2021 /PRNewswire/ -- Am 31. März 2021 um 17:00 Uhr (Pekinger Zeit) veranstaltete SCANTECH seine globale Online-Einführungsveranstaltung, um den weltweiten Kunden seine neuesten technologischen Forschungsergebnisse vorzustellen - SIMSCAN 3D-Scanner. SIMSCAN ist bei weitem der einzige handtellergroße 3D-Scanner auf dem Markt und stellt einen innovativen Durchbruch in der 3D-Messtechnik dar, da er sich von der traditionellen Struktur löst. SIMSCAN verfügt über mehrere patentierte Technologien und wurde 2021 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet.

Der Charme der Mode bleibt neben dem Sinn für Wissenschaft und Technologie erhalten, was den Gewinn des Red Dot Award 2021 für SIMSCAN erklärt. Ebenso bekannt wie der IF Product Design Award, ist der Red Dot Award auch einer der größten und einflussreichsten Designwettbewerbe weltweit. Eigentlich sind der Red Dot Award, der IF Product Design Award und der IDEA Award als die drei wichtigsten Designpreise der Welt bekannt. In diesem Jahr hat sich SIMSCAN unter zahlreichen Mitbewerbern durchgesetzt und den ultimativen Award gewonnen, was eine große Anerkennung für das Design und den Produktwert von SIMSCAN ist.

SCANTECH möchte auch den Hauptanwendern auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben, neue Produkte zu testen. Während der Veranstaltung schalteten sich Benutzer weltweit in die Live-Übertragung ein, um ihre Gedanken mitzuteilen. Sie erwähnten, dass SIMSCAN tragbar ist, ästhetisch gut aussieht und wissenschaftliche Elemente enthält, und dass sein Scannen reibungslos und genau genug ist, um metrologische Messungen zu erfüllen.

Im Jahr 2021 wird SCANTECH seine 3D-Digitalisierungsstrategie fortsetzen, um unabhängig jede innovative Möglichkeit auf dem Weg der Industrie zu suchen. Mit allen notwendigen Technologien in der Hand wird es den heimischen Markt konsolidieren und global expandieren, um eine stolze chinesische Marke zu werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1477299/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1477300/2.jpg