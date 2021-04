Die Karlsberg Brauerei GmbH verzeichnet im Corona-Jahr 2020 zwar einen Umsatz-Rückgang um 12,9 Mio. Euro auf 112,9 Mio. Euro, kann aber durch Kosteneinsparungen und erhöhte sonstige Erträge das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr stabil halten. So liegt das adjustierte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (adj. EBITDA) bei 21,3 Mio. Euro (Vorjahr: 19,7 Mio. Euro) und das adjustierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (adj. EBIT) bei 12,5 Mio. Euro (Vorjahr: 10,2 Mio. Euro). „Die Herausforderungen im Jahr 2020 haben wir insgesamt als Team gut gemeistert. Wir sehen unsere Fähigkeit der Weiterentwicklung und unsere Veränderungsbereitschaft als wesentliche Wettbewerbsvorteile. Insbesondere die solide Entwicklung unserer Marken bestätigt uns in unserer Ausrichtung auf das Markengeschäft und unterstreicht die Krisenfestigkeit unseres Geschäftsmodells“, sagt Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber. Die Energiekontor AG blickt auf ein operativ sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Der Wind- und Solarpark-Projektierer kann seine Umsatzerlöse auf rd. 135,1 Mio. Euro (2019: 63,7 Mio. Euro), das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) auf rund 31,3 Mio. Euro (2019: 0,8 Mio. Euro) und das Konzernjahresergebnis auf 20,4 Mio. Euro (2019: 0,2 Mio. Euro) steigern.

In der verkürzten Kar-Woche (Kalenderwoche 13 vom 29.03. bis 01.04.2021) ruft die Eyemaxx Real Estate AG ihre Anleihegläubiger der Unternehmensanleihen 2018/23, 2019/24 und 2020/25 zu einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 6. und 8. April 2021 auf. Die Gläubiger sollen der Absenkung der Einhaltung der Mindesteigenkapitalquote im Konzern auf 15 % zustimmen. So soll verhindert werden, dass Eyemaxx den kurzfristigen Schwankungen von Projektbewertungen beziehungsweise deren Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote ausgeliefert ist. Ein Verfehlen der Mindesteigenkapitalquote soll zudem eine zusätzliche Anleihe-Verzinsung von 0,5 % p.a. zur Folge haben. Im Vorfeld der anstehenden Gläubiger-Abstimmung hat sich Eyemaxx-Vorstand Dr. Michael Müller sowohl in einem Brief als auch in einer Video-Ansprache noch einmal an seine Investoren gewendet und über die aktuellen Geschäftsentwicklungen des Unternehmens informiert. Eyemaxx ist ein etablierter Anleiheemittent, der bereits sieben Anleihen pünktlich zurückbezahlt hat. Für das Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Eyemaxx mit einem Verlust zwischen 28 und 35 Mio. Euro. Die finale Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/20 wird erst im Mai 2021 erfolgen.

Die Analysten der GBC AG haben 11 versteckte „Fondsperlen“ ausfindig gemacht und diese zu den GBC Fonds Champions 2021 gekürt. Zum dritten Mal in Folge gehört der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) zu diesen Hidden Fonds-Champions. In einem fünfstufigen GBC-Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt fünf von fünf Kriterien und erhält somit volle 5 GBC-Falken. Dem erfahrenen Fondsmanagement sei es laut GBC mit seinem bewährten Anlageansatz gelungen in den vergangenen Jahren eine überzeugende Performance zu erzielen und damit eine deutliche Überrendite zu erwirtschaften. Ineinem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG unterdessen die 4,50%-Anleihe der Nordwest Industrie Group GmbH (NWI) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen heraufgestuft. Zuletzt wurde die Anleihe, die sich im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS befindet, von den KFM-Analysten mit 3 Sternen bewertet. In einem weiteren Anleihen-Barometer wurde die ebenfalls im DMAF befindliche 6,00%-Anleihe der Diok RealEstate AG (WKN A2NBY2) von den KFM-Analysten als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) hat indes in dieser Woche die 5,75%-Anleihe 2020/24 der Media and Games Invest plc. (WKN A283W1) im Rahmen der Anleihe-Aufstockung gezeichnet und eine Zuteilung erhalten. Zudem hat der EMAF die variabel verzinste Anleihe der Advanzia Bank S.A. (3-Monats-Euribor + 575 Basispunkte; Euribor floor 0%) mit Laufzeit bis 2031 (ISIN NO0010955909) im Rahmen der Neuemission gezeichnet. Einigung mit Käufer – die im Insolvenzverfahren befindliche Joh. Friedrich Behrens AG hat einen Vertrag über die Veräußerung ihres Geschäftsbetriebs an eine SchweizerTochtergesellschaft der GreatStar Europe AG abgeschlossen. Der entsprechende Kaufvertrag sieht einen vorläufigen Kaufpreis von 27,9 Mio. Euro für den Asset-Deal vor. Der Gläubigerausschuss muss diesem Vertrag aber erst noch zustimmen.

Die ERWE Immobilien AG hat ihr vorläufiges Ergebnis für 2020 durch ein uneingeschränktes Testat bestätigt. Demnach hat das Immobilienunternehmen trotz niedrigeren Bewertungsergebnissen einen ausgeglichenen Jahresüberschuss von 0,1 Mio. Euro (Vorjahr 8,706 Mio. Euro) erwirtschaftet. Die PNE AG hat im Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 26,3 Mio. Euro (im Vorjahr: 28,7 Mio. Euro) und ein Betriebsergebnis (EBIT) von 8,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 16,1 Mio. Euro) erzielt. Damit wurde die ursprüngliche Guidance für das Konzern-EBITDA in Höhe von 15 bis 20 Mio. Euro übertroffen und die für das Konzern-EBIT in Höhe von 5 bis 10 Mio. Euro erreicht. Die JDC Group AG kann ihren Wachstumskurs in 2020 trotz der Corona-Pandemie ebenfalls fortsetzen und sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT zulegen. Des Weiteren wurde die JDC Group AG im Januar 2021 mit einem wichtigen Innovationspreis ausgezeichnet und gehört nun zu den „TOP 100 Innovations-Champions Deutschlands“.

Die Heemann Vermögensverwaltung AG, die den monatlich ausschüttenden Anleihen-Fonds „FU Bonds Monthly Income“ aufgelegt hat, wurde von der WirtschaftsWoche zum dritten Mal in Folge als „Beste Vermögensverwalter 2021“ in der Kategorie „Dynamisch – 3 und 5 Jahre“ bewertet. Die The Grounds Real Estate Development AG hat ihre Expansion im Berliner Umland mit einem weiteren Wohnimmobilien-Ankauf (27 Wohnungen und 12 Garagen) bei Fürstenwalde fortgesetzt. Die Nordex Group hat in dieser Woche wichtige Aufträge aus Spanien und Litauen erhalten, die Beteiligungsgesellschaft Mutares konnte die Übernahmen von Ericsson Services Italia S.p.A. und Primetals Technologies France S.A.S. finalisieren und die Photon Energy Group hat ihren Nachhaltigkeitsbericht 2020 veröffentlicht.

