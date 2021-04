Die Impfungen gegen das Corona-Virus nehmen weltweit langsam aber sicher immer mehr an Fahrt auf. Das erste Unternehmen, dessen Impfstoff weltweit die Zulassung erhielt, war BioNTech. Um die Aktie war es zuletzt etwas ruhiger geworden, doch jetzt dürfte wieder kräftig Bewegung in den Kurs kommen, denn die Konstellation ist viel versprechend.

Ausgehend vom Jahreshoch Anfang Februar bei rund 120 US-Dollar war der BioNTech-Aktienkurs in den folgenden Wochen bis in den Bereich zwischen 90 und 95 US-Dollar abgestürzt. Doch jetzt könnte die langfristige Aufwärtsbewegung wieder an Fahrt aufnehmen.

Denn BioNTech hat das Zwischenhoch aus dem März im Bereich von 108 US-Dollar überboten und damit ein aus charttechnischer Sicht starkes Kaufsignal generiert. Daraus ergibt sich eine durchaus viel versprechende Perspektive. Denn formal stellt sich mit diesem Ausbruch das nächste Kursziel auf den Bereich um 130 US-Dollar!

