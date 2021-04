Diese Woche feierten die Börsen. Rekorde fielen – wieder einmal – nicht nur in Deutschland und den USA. Droht langsam schon so etwas wie eine Euphoriephase? Oder ein „wenn die letzten gekauft haben, wer soll dann noch kaufen“?

Natürlich ist das diese Woche erreichte Kursniveau hoch. Insbesondere wenn man bedenkt das vor gut einem Jahr Anfang März der DAX an der 9.000er Grenze kämpfte. Und jetzt schliesst der Index diesen Donnerstag auf 15.107,17 Punkten. Woran lag’s? Fortschreitende Impferfolge in USA und Grossbritannien. Dazu die auch in Europa absehbare Versorgung mit genügend Impfstoff bis Sommer/Herbst diesen Jahres. Und ein US-Präsident der nochmal 2 Billionen USD in die Wirtschaft stecken will – Infrastruktur, Erneuerbare, Sozialsystem. Steigende Exporte, beeindruckendes Wirtschaftswachstum in den USA. Es gäbe noch einige Gründe.

Und das Frankreich in einen vierwöchigen Lockdown geht? Das die Tourismusindustrie und die Luftfahrt , um nur zwei zu nenen, noch lange nicht auf altem Niveau sein werden? Hauptsache der Sues Kanal ist wieder schiffbar. Just-in-time Produktion zeigte ihre Verletzlichkeit gerade in dieser Phase. Bevor wir in die kurze Börsenwoche starteten, gab es letztes Wochenende , wie gewohnt, den Rückblick auf die Vorwoche: KW12: Woche leicht grün auf hohem Niveau, Viele News u.a. von Nordex, Evotec, Encavis, Steinhoff, Siemens Energy, Nel, Air Liquide… Luft raus oder?

Wasserstoff war danach Thema

Zeit für eine genauere Betrachtung: Ballard Power macht da weiter, wo NIKOLA gescheitert ist. Und natürlich der Rückblick auf die Korrekturmodus-Branche: KW12 – H2-Woche: Plug Power bekommt Unterstützung, Nel operative Erfolge – weitere News von Ait Liquide, Daimler Trucks, Siemens Energy, Ballard u.a. Und weiter?

Dazu ein Blick auf einen „der etablierten Hersteller“, der wohl bald selbstständig an der Börse agieren wird:Daimler Trucks holt auf und überlässt Tesla’s Semi Trucks oder NIKOLA nicht kampflos das Feld. Dazu eine Meldung am samstag, die aufhorchen leiss – auch wenn der Kurs am Montag wenig Reaktion zeigte: PAION erhält EMA Zulassung für Kurzsedierung – Remimazolam Vertrieb kann jetzt starten, 50-60 Mio EUR Umsatzpotential jährlich.

Optimismus im Onlinebereich ungebrochen:

Auch wenn die Kurse zwischenzeitlich sich wieder etwas „normalisierten“ ist doch der langfristige Trend zum Digitalen und Online nicht gebrochen und wird sich – wenn auch langsamer als während der Lockdown-Phase- fortsetzen. Deshalb auch, wenn bei den Techs in Amerika die Kurse teilweise zurückfielen, weiterhin spannend: