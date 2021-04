Zingman nach 12 Tagen im Kongo ohne Anklage freigelassen

Harare, Zimbabwe (ots/PRNewswire) - Der US-Geschäftsmann Alexander Zingman wurde

am Mittwoch zusammen mit dem italienischen Geschäftsmann Paolo Persico und

Zingmans Kollegen Oleg Vodchits ohne Anklage freigelassen. Die drei

Geschäftsleute waren in den letzten 12 Tagen in der Demokratischen Republik

Kongo (DRK) inhaftiert worden. Auf einer Pressekonferenz im benachbarten

Simbabwe nach ihrer Freilassung machte Zingman deutlich, dass sie Opfer von

Fehlinformationen sind.



"Wir wurden von Vorwürfen in den lokalen Medien am Tag unserer Ankunft ins

Visier genommen und behaupteten, dass wir 'Waffenhändler' seien, die einen

Staatsstreich starten würden. Die Sicherheitsbehörden nahmen uns bei unserer

Ankunft in Gewahrsam, um unsere Identitäten zu überprüfen", sagte Zingman den

internationalen Medien.







und einen Diplomatenpass besitzt - besitzt AFTRADE, ein Unternehmen, das

Landwirtschafts- und Bergbauausrüstung in Afrika vertreibt. Er hatte

Geschäftstreffen mit der Moisee-Kapende-Stiftung in Lubumbashi geplant, als sie

bei der Ankunft festgenommen wurden, was zu Bedenken hinsichtlich ihres

Wohlergehens bei ihren Familien und Kollegen führte.



"Ich möchte meiner Familie und meinen Freunden für ihre Unterstützung während

dieser Zeit und für die Professionalität der Sicherheitsbehörden der

Demokratischen Republik Kongo danken", sagte er.



Laut Zingman und Persico wurden sie in ein Gefängnis in Kinshasa gebracht, wo

sie von vier verschiedenen Sicherheitsbehörden befragt wurden. Es wurde

schließlich festgestellt, dass sie in der Tat bona fide Führungskräfte auf einem

legitimen Geschäftsbesuch waren.



Während der letzten zwei Wochen hatte ihre Inhaftierung eine Gerüchteküche unter

den lokalen Internetseiten ausgelöst, die Vorwürfe über die Gründe für ihren

Besuch in der Demokratischen Republik Kongo erhoben. Diese Gerüchte wurden nun

alle ausgeräumt, so Zingman.



"Wir waren nicht in der Demokratischen Republik Kongo, um Politiker oder

ehemalige Präsidenten zu treffen. Wir hatten einen halbtägigen Besuch geplant,

um die Moisee Kapende Stiftung zu treffen und einen Vorschlag zu machen, sie mit

landwirtschaftlichen Geräten zu versorgen. Der Leiter der Stiftung war am

Flughafen, um uns zu empfangen. Er wurde ebenfalls festgenommen und zur

Befragung nach Kinshasa gebracht. Er ist jetzt auch freigelassen worden, da die

Sicherheitsbehörden unsere Geschäftstreffen überprüft haben", sagte Zingman.



Er sagte, die jüngste Tortur würde ihn nicht davon abhalten, seine Geschäfte zu

machen, und dass er sich darauf freue, in die DRK zurückzukehren.



"Jetzt, da wir von nicht weniger als vier Sicherheitsbehörden der Demokratischen

Republik Kongo überprüft und überprüft wurden, sagten sie, wir seien jederzeit

willkommen, um die von uns geplanten Agrarabkommen abzuschließen", sagte Zingman

den Journalisten.



AFTRADE hat Agrarabkommen mit mehreren afrikanischen Ländern abgeschlossen, um

Traktoren und andere Landwirtschaftsmaschinen bereitzustellen sowie Schulungen

in modernen Landwirtschaftstechniken anzubieten.



