The LYCRA Company meldet personelle Änderungen in der Geschäftsführung

Hr. Trerotola war seit 2019 für das Unternehmen als Chief Executive Officer tätig, nachdem das Geschäft der Ruyi Group übernommen wurde. Hr. Trerotola geht nach 20 Jahren unermüdlichen Einsatzes für The LYCRA Company und Vorgängerunternehmen in Rente. Er begann seine Karriere 1994 bei DuPont.

The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Textil-, Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, meldet die Ernennung von Yafu Qiu, Vorsitzender von The LYCRA Company, und Julien Born, Chief Commercial Officer von The LYCRA Company, beide zu Co-Chief Executive Officers mit Wirksamkeit zum 1. April 2021, nachdem David Trerotola in den Ruhestand tritt. Die Co-CEO-Struktur soll den neuen strategischen Entwicklungsplan von The LYCRA Company für die nächsten fünf Jahre besser umsetzen und wird ein größeres betriebliches Augenmerk auf die Erfahrungen und Fähigkeiten von Führungskräften in Bereichen legen, die für das Unternehmen von größter Bedeutung sind, um seine branchenweit führende Position zu festigen und langfristig für Erfolg zu sorgen.

„Ich möchte Dave für die vielen Beiträge danken, die er für The LYCRA Company geleistet hat“, sagte Yafu Qiu, Vorsitzender von The LYCRA Company und Mehrheitsaktionär des Unternehmens. „Daves Leidenschaft für das Geschäft war für mich von Anfang an offensichtlich und ich wünsche ihm nur das Beste für diese nächste Phase seines Lebens mit seiner Frau und Familie. Auf meine Bitte wird Dave einen glatten Übergang der Führungsrolle unterstützen und mit mir und Julien in den nächsten 60 Tagen zusammenarbeiten.“

Hr. Born, aktueller Chief Commercial Officer des Unternehmens, wird in der Rolle des Co-CEO und Leiter des Gesamtbetriebs des Unternehmens tätig sein und seine ehrgeizigen Wachstumsziele umsetzen. Hr. Born kam 2007 zum Unternehmen und leitete seit 2018 das Bekleidungsgeschäft, wobei er die globale kommerzielle Organisation verwaltete, zur Stärkung der R&D- und Innovationsfähigkeiten beitrug und die Produktionsanlagen betreute. Hr. Born hat auch erhebliche Zeit in Asien verbracht, wo er die Region über einen Zeitraum von acht Jahren mit Projekten in Shanghai und Hong Kong leitete. Hr. Born blickt auf eine abwechslungsreiche 24-jährige Karriere zurück, die er in den USA, Europa und Asien verbrachte, sowohl als Executive in Großkonzernen als auch als Geschäftsinhaber einer Full-Service-Firmenlizenzagentur. Ursprünglich stammt Hr. Born aus der Schweiz und hat einen Bachelorabschluss der W.P. Carey School of Business von der Arizona State University sowie einen Maturaabschluss in der Schweiz.