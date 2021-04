Unternehmensführung von GoldHaven veranstaltet Telekonferenz und berichtet über Neuigkeiten und Fortschritte im Quartal

Vancouver, British Columbia, 1. April 2021 - GoldHaven Resources Corp. („GoldHaven“, „GOH“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Telekonferenz mit der Unternehmensführung veranstalten wird, um die aktuelle Betriebstätigkeit des Unternehmens zu erörtern und über Neuigkeiten und Fortschritte im Quartal zu berichten.

Die Telekonferenz wird von Daniel Schieber (CEO) am Dienstag, den 6. April 2021 um 13.15 Uhr PDT (16.15 Uhr ET) moderiert. Die Einwahlnummern lauten:

Einwahlnummer (gebührenfrei): +1 877-407-4036

Einwahlnummer (international): +1 215-268-9874

Es gibt keinen Zugangscode.

Ihre Fragen und Anregungen richten Sie bitte an john@liviakis.com.

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources Corp. ist ein kanadischer Juniorexplorer, der seine Aktivitäten auf den Goldgürtel Maricunga in Nordchile konzentriert. Der Goldgürtel Maricunga misst 150 km in Nord-Süd-Richtung und 30 km in Ost-West-Richtung. Er war in den letzten zwanzig Jahren Schauplatz zahlreicher Entdeckungen und verfügt über reichhaltige Gold-, Silber- und Kupfermetallvorkommen. Das Unternehmen hat Vereinbarungen zur Übernahme von sieben Explorationszielen mit hoher Priorität getroffen, die anhand von geologischen Studien ermittelt wurden. Bisher hat GoldHaven vier dieser sieben Konzessionsgebiete als „Ziele mit hoher Priorität“ eingestuft und wird im ersten Quartal 2021 mit den Bohrungen beginnen. Zu den vier vorrangigen Zielzonen zählen: Coya (für diese rund 16 km nordöstlich der Mine La Coipa gelegene Zone hat Kinross im Jahr 2020 die Wiederaufnahme des Bergbaus angekündigt2), Rio Loa (dieses zweite Projekt liegt 25 km südlich von Gold Fields Lagerstätte Salares Norte, die 5,2 Millionen Unzen Goldäquivalent beherbergt1) sowie das dritte und vierte Projekt Alicia und Roma (die beide rund 35 km südlich der Lagerstätte Salares Norte liegen). Diese Explorationsziele wurden aufgrund ihrer ausgedehnten, pervasiven Alterierung, ihrer vorteilhaften geologischen Eigenschaften, der hochgradig anomalen geochemischen Ergebnisse aus den Gesteinsproben und ihrer relativen Nähe zu bestehenden Lagerstätten als Ziele von hoher Priorität eingestuft.