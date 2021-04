Peter Drucker Society Europe beruft Sunil Prashara vom Project Management Institute in den Internationalen Beirat

„Beide Organisationen sind gemeinnützig und verfolgen das gemeinsame Ziel, die Management-Praxis in jedem Teil der Gesellschaft zu verbessern, vom Staat und öffentlichen Sektor bis hin zu privaten und gemeinnützigen Körperschaften“, sagte Richard Straub, Gründer und President des Global Peter Drucker Forum, der jährlichen von der Drucker Society Europe veranstalteten Konferenz.

„Wir ermöglichen Millionen von Projektleitern und Changemakern, für die ganze Welt wichtige Beiträge zu leisten“, sagte Prashara. „Die Mission des PMI, Einzelne zu befähigen, Ideen zu verwirklichen, entspricht genau dem Vermächtnis Peter Druckers, das rigoros innovative Management-Konzepte als systematische Disziplin umfasst und aus Forschung, Lehre und Praxis besteht. Meiner Meinung nach ist das Drucker Forum eine Schlüsselplattform und ein wichtiger Partner, um über die grundlegende Bedeutung des Managements bei der Entwicklung gut funktionierender moderner Gesellschaften zu informieren.“

Zur Unterstützung ihrer Mission hat die Peter Drucker Society Europe das Global Peter Drucker Forum als strategische Initiative designiert. Das Forum ist eine internationale Management-Konferenz, die jährlich in Peter Druckers Heimatstadt Wien stattfindet und oft als „Davos des Managements“ bezeichnet wird, weil sie sich zu einer der führenden Management-Konferenzen in Europa entwickelt hat. Das Global Peter Drucker Forum 2021 befasst sich mit dem Thema „Der menschliche Imperativ: Navigation durch die Ungewissheit im digitalen Zeitalter“. Die Teilnehmer des Forums werden an einer breiten Palette von Diskussionen teilnehmen mit dem Ziel teilnehmen, Spannungen zwischen technokratischen und humanistischen Ansätzen in Bezug auf Krisen abzubauen, um zu einer Synthese von „Veränderung und Kontinuität“ zu kommen.