Anlegerverlag Dicker Einstieg bei Plug Power: Kommt jetzt der Boom an der Börse? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.04.2021, 11:48 | 81 | 0 | 0 02.04.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können aufgrund der neuen Entwicklungen auf weitere Kurssteigerungen an der Börse hoffen. Ein dicker Fisch ist nämlich bei Plug Power eingestiegen. Diese Entwicklungen müssen wir weiterhin beobachten! Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot zu Ostern auf einen möglichen Lockdown vor! Denn trotz der aktuellen Situation in der Pandemie, können Sie ihr Depot auf die Überholspur führen. Den exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Dem Vernehmen nach ist der Aktienfonds Small Cap Growth Insights Fund der Investmentbank Goldman Sachs aus den USA bei Plug Power eingestiegen. Der Einkauf umfasst ein Volumen von mehr als 300.000 Aktien zu einem insgesamten Wert von 19 Millionen US-Dollar. Dadurch ist Plug Power die größte Aktienposition im Portfolio der Investmentgruppe. Zum Ende der Woche sinkt der Kurs minimal um 0,61 Euro und knapp 2 Prozent auf einen aktuellen Aktienkurs von 29,97 Euro. Die Tendenz zeigte zuletzt aber wieder nach oben, als der Aktienkurs innerhalb weniger Tage um mehr als 16 Prozent steigen konnte. Bei Plug Power können wir als weiterhin viel erwarten. Fazit: Zum möglichen Lockdown präsentieren wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien, mit denen Sie ihr Depot über Ostern auf die Überholspur führen. Hier kostenlos abrufen.



