Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof, hat die Kreditaufnahme der Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie als überzogen kritisiert. "Es ärgert mich, dass Politiker diese Krise nutzen, um andere Anliegen unter dem Deckmantel Corona durchzusetzen", sagte Kirchhof der "Welt" (Samstagausgabe).



"Ich nenne sie Trittbrettfahrer." So werde die Kreditbremse in einem Maße gelockert, wie es nicht nötig sei. "Der Bundesrechnungshof hat zurecht kritisiert, dass die Kreditaufnahme deutlich überhöht ist. Auch werden Hilfsfonds in Größenordnungen geschaffen, die man nicht benötigt. Das ist finanz- wie staatsrechtlich höchst problematisch", sagte der Verfassungsrechtler.









"Dann leistet er gegenüber seinen Bürgern mehr, als er von ihnen an Finanzen fordert - und kommende Generationen müssen das begleichen", so Kirchhof. Außerdem regele ein Staat, der sich verschuldet, den Banken- und Finanzsektor "nicht mehr als unparteiischer Akteur, sondern ist Interessent. Er will Negativzinsen, er will Nullzinsen. Er ist auch einer Inflation gegenüber offener, weil er daran bei der Rückzahlung des geliehenen Kapitals verdient."



Deshalb beruhe die Kreditbremse auch heute noch auf vernünftigen Gründen.



