City of Hope und Hospital Israelita Albert Einstein unterzeichnen Vereinbarung zur Förderung der Krebsbehandlung in Lateinamerika

City of Hope, ein weltberühmtes unabhängiges Forschungs- und Behandlungszentrum für Krebs und Diabetes, gab heute bekannt, dass es sein hochqualifiziertes Know-how nach Südamerika ausdehnen will, und zwar mittels einer Ausbildungsvereinbarung mit dem Hospital Israelita Albert Einstein, einem erstrangigen Krebszentrum in Lateinamerika.

Die sich über drei Jahre erstreckende Vereinbarung verlangt von City of Hope, dass es seine spezialisierte Krebs-Expertise mit den in der Facharztausbildung befindlichen Onkologen und dem klinischen Personal des Hospital Israelita Albert Einstein teilt. City of Hope wird aufklärende Erfahrungen bereitstellen und Gastgeber für multidisziplinäre Gremien zum Thema Tumore sein. Beide Institutionen werden mögliche innovative Kooperationen in den Bereichen Präzisionsonkologie und Forschung erkunden.

„Diese Vereinbarung hat historische Dimensionen und ermöglicht City of Hope, seine Mission, den Krebs zu eliminieren, auf einen neuen Kontinent auszudehnen“, sagte Harlan Levine, M.D., President of Strategy and Business Ventures bei City of Hope, dessen Hauptsitz in der Nähe von Los Angeles liegt.

„Hospital Israelita Albert Einstein besitzt ein außergewöhnliches Ärzteteam“, fügte Levine hinzu. „City of Hope wird als umfassendes Krebszentrum sowohl den dort in der Facharztausbildung befindlichen Ärzten als auch dem klinischen Personal seine erstklassige Expertise bieten. Wir hoffen, unsere Kooperation mit unseren lateinamerikanischen Kollegen wird die Ergebnisse von Krebsbehandlungen nicht nur in São Paulo verbessern, sondern auch überall in Brasilien und Lateinamerika.“

Neben verschiedenen anderen Diensten wird City of Hope ein virtuelles multidisziplinäres Gremium zum Thema Tumore bereitstellen, das sich anfänglich auf Magen-Darm-, urogenitale, Lungen- und Hirnkrebsarten konzentrieren wird. Die Ärzte von Hospital Israelita Albert Einstein werden spezifische Patienten-Fallstudien mit komplexen Problemen für deren Überprüfung und Diskussion beitragen, die im Zusammenhang mit Molekulardiagnostik, Immuntherapy und Innovationen bei der Bereitstellung von Krebsbehandlung stehen. City of Hope wird zudem aufklärende Webinare veranstalten und berufliche Schulungen zu Themen wie Gentests, unterstützende Pflegedienste und Krankenpflege anbieten.