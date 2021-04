Neuer TVB-Obmann in Serfaus-Fiss-Ladis

Serfaus (ots) - Lukas Heymich folgt auf Franz Tschiderer als Obmann desTourismusverbandes Serfaus-Fiss-LadisNach 33 erfolgreichen Jahren als Obmann übergibt Franz Tschiderer die Führungdes Tourismusverbandes in die Hände von Lukas Heymich. Tschiderer verantworteteeine Vielzahl touristischer Meilensteine für die Region. Mit der konsequentenAusrichtung auf Familienurlaub hat sich Serfaus-Fiss-Ladis eine führendePosition im alpinen Tourismus erarbeitet. "Nur wer seine Kräfte bündelt, kannlangfristig Schlagkraft erreichen. Gemeinsam ist es uns gelungen, ein klaresZukunftsbild zu schaffen und unsere Region erfolgreich als begehrteFamiliendestination zu entwickeln. Für die großartige Zusammenarbeit möchte ichallen, die beteiligt waren und sind, danken", so Tschiderer. Mit der positivenNächtigungsentwicklung in den vergangenen zehn Jahren wurde auch dieWertschöpfung in der Region deutlich erhöht. Dieser Weg, der die Qualität weiterforciert, ist zukunftsorientiert - davon ist Tschiderer überzeugt: "Wenn derNutzen und der Wert touristischer Entwicklungen für alle in einer Region spürbarist, dann ziehen auch alle an einem Strang."Die Nachfolge von Franz Tschiderer als TVB-Obmann tritt Lukas Heymich an, der inder Geschäftsführung bei den Löwe & Bär Familienhotels tätig ist. Nachinternationalen Erfahrungen in den USA, Spanien und der Schweiz, ist derSerfauser Jung-Hotelier seit 2017 im Familienbetrieb tätig. Seit 2019 verstärkter als Vorstandsmitglied den Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis. Als neuerObmann sieht er seine Aufgabe darin, auf den Säulen des bisherigen Erfolgesaufzubauen "Für mich ist es wichtig, dass die langfristige Vision, mit der inunserer Region Zukunftspläne erarbeitet werden, auch weiterhin hohenQualitätsstandards unterliegt", so Heymich. "Es gilt, unser starkes Markenbildals führende Familiendestination innovativ weiterzuentwickeln und dabei durchausbisherige Strukturen mutig auszubauen. Ich freue mich, diese verantwortungsvolleAufgabe in engster Zusammenarbeit mit allen Entscheidungsträgern der Regionanzugehen."Pressekontakt:Tourismusverband Serfaus-Fiss-LadisGänsackerweg 26534 Serfaus-Fiss-Ladist: +43 5476 6239 72f: +43 5476 6813http://www.serfaus-fiss-ladis.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132610/4880540OTS: ProMedia Kommunikation GmbH