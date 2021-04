USA Beschäftigung steigt deutlich stärker als erwartet Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 02.04.2021, 14:41 | 34 | 0 | 0 02.04.2021, 14:41 | WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Beschäftigung im März deutlich stärker gestiegen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 916 000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs von im Schnitt 660 000 Jobs gerechnet. In der Corona-Krise war die Beschäftigung im Frühjahr 2020 mit Rekordtempo eingebrochen. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt. Allerdings sind immer noch knapp zehn Millionen US-Amerikaner ohne Job./bgf/he

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer