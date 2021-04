Anlegerverlag NanoRepro: beeindruckendes Comeback! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.04.2021, 14:48 | 70 | 0 | 0 02.04.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de So hatte man sich das bei NanoRepro wahrscheinlich erhofft. Denn nachdem die Umsatzprognose für das Jahr 2021 per Ad-Hoc-Mitteilung für einige Gewinnmitnahmen gesorgt hatte, musste man krasse Verluste verkraften. Diese konnten zumindest teilweise am gestrigen Donnerstag wieder ausgeglichen werden, sodass man am Osterwochenende etwas entspannen kann. Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Das derzeitige Tief dürfte nur von kurzer Dauer sein, so viel ist klar. Nachdem sich die Aktie bei rund 16 Euro eingependelt hatte, wurden erstmal ein paar Gewinne mitgenommen. Nun kommt also ein kleines Tief, bis sich die Aktie wieder auf ihrem normalen Niveau einpendeln kann und sich in der Spitze etablieren kann. NanoRepro ist eine der aufstrebendsten Aktien des Jahres! Hier darf man sich also noch eine Menge erhoffen, denn NanoRepro gehört zu den wichtigsten Aktien des Jahres, denn der Hauptmarkt für dieses Unternehmen liegt bei den Corona-Antigen-Schnelltests. Dieser Markt wird weiter wachsen! Deshalb kann die Aktie am Donnerstag auch nochmal um 0,70 Prozent und 0,10 Euro zulegen und geht hoch auf 14,30 Euro! Fazit: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!



