WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarkt hat im März seine Erholung von dem schweren Corona-Einbruch mit größeren Schritten als von Experten erwartet fortgesetzt. Die Beschäftigung stieg so stark wie seit gut einem halben Jahr nicht mehr, die Arbeitslosenquote ging weiter zurück. Verantwortlich dürften vor allem regionale Lockerungen von Corona-Beschränkungen und der rasche Fortschritt der US-Impfkampagne sein. Von einer vollständigen Erholung am Jobmarkt kann aber keine Rede sein, noch immer sind viele Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Corona-Pandemie.

Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg im März um 916 000 Stellen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das war nicht nur wesentlich mehr als in den Monaten zuvor, auch wurden die Erwartungen von Analysten klar übertroffen. Diese hatten mit einem Zuwachs von im Schnitt 660 000 Jobs gerechnet. Darüber hinaus wurde die Beschäftigungsentwicklung für den Vormonat deutlich nach oben korrigiert.