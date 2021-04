Bitcoin steigt wieder über 60 000 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Digitalwährungen wie der Bitcoin legen in der Anlegergunst wieder zu. Am Freitag stieg der Kurs der ältesten und wohl bekanntesten Kryptowährung über die Marke von 60 000 US-Dollar. Das Rekordhoch von etwas mehr als 61 000 Dollar rückt damit wieder in Reichweite. Auch andere Digitalanlagen wie Ether verzeichneten Kursgewinne.

Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete ein Bitcoin am Freitag bis zu 60 103 Dollar. Am Nachmittag waren es mit gut 59 000 Dollar etwas weniger. Das Rekordhoch von 61 165 Dollar war Mitte März erreicht worden. Ether, die nach Bitcoin zweitgrößte Kryptowährung, kostete am Freitag bis zu 2010 Dollar. Auch hier ist das Rekordhoch nicht mehr weit entfernt.