Ende Februar hatte Uzin Utz die Prognose klar erhöht, jetzt legt man die Zahlen für 2020 vor. Der Umsatz steigt um 3,0 Prozent auf 383,6 Millionen Euro an. Vor allem in Deutschland und in den Niederlanden lief es gut. In den USA ging der Umsatz hingegen um fast 12 Prozent zurück.Beim operativen Ergebnis meldet Uzin Utz ein Plus von 33 Prozent auf 40,1 Millionen Euro. Die Marge steigt von 8,1 Prozent auf 10,5 Prozent an. Die ...