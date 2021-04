(Tippfehler in Überschrift berichtigt)



NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichts etwas unter Druck geraten. Das Handelsvolumen war allerdings niedriger als gewöhnlich, in vielen Ländern wie USA, Großbritannien und Deutschland sind die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen geblieben.

Zuletzt notierte der Euro bei 1,1757 US-Dollar. Im asiatischen Handel war er noch bis auf 1,1787 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1746 (Mittwoch: 1,1725) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8514 (0,8529) Euro.