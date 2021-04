Niedersachsen: Nur 0,13% der Corona-Ansteckungen fanden in Gastronomie und Hotel statt

In Niedersachsen sind 219 Corona-Fälle amtlich bestätigt – das entspricht bei 170.000 Infektionen im Bundesland einem verschwind geringen Anteil von 0,13 Prozent. Das ging aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Bundesweit sind über 2,4 Millionen Menschen in der Branche tätig, die durch den großen Anteil an von der Politik vernachlässigten Kleinunternehmen wirtschaftlich besonders

