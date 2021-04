CoVIg-19 Plasma Alliance veröffentlicht Topline-Ergebnisse der von den NIH mitfinanzierten klinischen Studie mit dem COVID-19-Hyperimmunglobulin-Prüfmedikament Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 02.04.2021, 20:32 | 50 | 0 | 0 02.04.2021, 20:32 | Die CoVIg-19 Plasma Alliance gab heute bekannt, dass die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), einem Teil der National Institutes of Health (NIH), gesponserte und finanzierte klinische Phase-3-Studie zur stationären Behandlung mit Anti-Coronavirus-Immunglobulin (ITAC) ihre Endpunkte nicht erreicht hat. Die Studie lieferte keine gravierenden Sicherheitssignale. Mit der Studie sollte festgestellt werden, ob ein Prüfmedikament mit hyperimmunen intravenösen Immunglobulinen (H-Ig) gegen das Coronavirus (von der Allianz als CoVIg-19 bezeichnet) das Risiko einer Progression der Krankheit verringern könnte, wenn es zusätzlich zur Standardbehandlung mit Remdesivir bei hospitalisierten erwachsenen Patienten mit dem Risiko für schwere Komplikationen eingesetzt wird. Die Analysen dauern noch an, und sowohl das NIAID als auch das INSIGHT Network beabsichtigen, die vollständigen Ergebnisse der Studie in Kürze zu veröffentlichen. “Auch wenn die Ergebnisse dieser speziellen klinischen Studie enttäuschend sind, sind wir doch stolz darauf, dass wir als Industrie diese Arbeit proaktiv und gemeinschaftlich vorangetrieben haben, und dass das Programm zu einem wachsenden Verständnis dieses herausfordernden Virus und Strategien für die Patientenversorgung beitragen kann. Seit Beginn dieses Entwicklungsprogramms und während der gesamten Pandemie haben wir viel aus unserer wissenschaftlichen Forschung gelernt. Vor allem aber haben wir gelernt, dass wir als Industrie die Kraft und die Fähigkeit haben, schnell zum Wohl der menschlichen Gesundheit zusammenzuarbeiten”, sagte Bill Mezzanotte, MD, MPH, Executive Vice President, Head of Research and Development und Chief Medical Officer, CSL Behring, und Co-Leiter der CoVIg-19-Alliance. “Besonders stolz sind wir darauf, dass wir unsere Ressourcen gebündelt, unsere Plasma-Expertise und unsere Infrastruktur auf eigene Kosten zum Wohl der öffentlichen Gesundheit zusammengeführt und unser Verständnis für ein komplexes Gebiet erweitert haben. Wir sind all jenen äußerst dankbar, die ein Jahr lang Tag und Nacht unter Testbedingungen gemeinsam an der Entwicklung und Herstellung einer potenziellen Lösung für COVID-19 gearbeitet haben, und dazu gehören auch Organisationen außerhalb der Branche, die sich entschieden haben, uns zu unterstützen”, sagte Julie Kim, President of Plasma-Derived Therapies Business Unit bei Takeda, und Co-Leiterin CoVIg-19 Alliance. “Wir bedanken uns ganz herzlich bei den COVID-19-Überlebenden, die großzügig ihr Plasma gespendet haben, um unsere Arbeit zu ermöglichen, bei den Patienten, die dankenswerterweise an der Studie teilgenommen haben, und bei den Aufsichtsbehörden und Regierungsstellen für ihre Partnerschaft und ihre Flexibilität zur Unterstützung unserer Bemühungen.” Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer