Nordex-Aktie mit Verdopplungspotenzial

Im Fall der Nordex-Aktie wurde das jüngste Kaufsignal durch Überschreiten der 27 Euro generiert. Aus charttechnischer Sicht besteht sogar Verdopplungspotenzial.

Zudem lieferte der Hamburger Windturbinenhersteller einen positiven Ausblick . Dies verlieh der in TecDAX – und MDAX gelisteten Nordex-Aktie Schwung. Auch aus Sicht der der Point & Figure Charttechnik ist der Titel derzeit aber kaufenswert.

Zusammenfassung:

“, im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2) durch Überschreiten Doppeltop bei 27 €. Kursziel 57 € (+111 % Gewinn)

Foto: zukunftsbilanzen.de Nordex SE Point & Figure Chart (P&F) Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

Trend und Kursziele:

Trend : Long im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2).

Kursziel : (vertikale Methode) Kursziel 57 € (+111 % Gewinnchance).

Gültigkeit : Kaufsignal gültig solange Kurse über 19 € (3). Trendbruch nach unten bei Unterschreiten der Hausse-Linie (1), aktuell bei Kursen unter 12 €.

Gültige Signale:

Kaufsignal durch Überschreiten Doppeltop bei 27 € (2).

Foto: zukunftsbilanzen.de Nordex SE Point & Figure Chart (P&F) Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

Stopps (Ausblick):

Stop-Loss: Kurse unter 19 (3).

Trendbruch nach unten : Kurse unter 12 €.

Unterstützung : 16 €und 20 €

Anleger, die von einem Aufwärtstrend bei Nordex überzeugt sind, könnten mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA5YB3 / ISIN: DE000MA5YB38) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren. Skeptiker haben Gelegenheit, mit einem entsprechenden Short-Zertifikat (WKN: MA5ZR3 / ISIN: DE000MA5ZR39) auf fallende Kurse zu setzen.

Ein Beitrag von Winfried Kronenberg

Bildquelle: Pressefoto Nordex

