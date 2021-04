Börsenpsychologie – Gefährliche Fallstricke

Menschen sind keine kühl kalkulierenden Roboter, sondern lassen sich auch an der Börse häufig von ihren Emotionen leiten...

Menschen sind keine kühl kalkulierenden Roboter, sondern lassen sich auch an der Börse häufig von ihren Emotionen leiten. Genau deshalb tappen viele immer wieder in die gleichen psychologischen Fallen, zu denen unter anderem die unterschiedliche Bewertung von Gewinnen und Verlusten gehört, was häufig in hohen Börsenverlusten resultiert. Doch das muss nicht sein. Wer die Konzepte des Dispositionseffekts und des Sunk-Cost-Effekts versteht und die entsprechenden Gegenmaßnahmen ergreift, kann an der Börse dauerhaft erfolgreich sein.

Denn die Geschichte der Finanzmärkte ist unter anderem von Obsessionen, Übertreibungen, Panikverkäufen und Irrtümern geprägt und lässt sich nicht mit mathematischen Formeln erklären, sondern eher mit den Instrumenten eines Psychoanalytikers. Der Grund hierfür ist, dass sich Handelsentscheidungen und die entsprechenden Auswirkungen auf die Kurse häufig nur mit psychologischen Verhaltensmustern der Anleger ergründen lassen. Und diese Verhaltensmuster hängen zum einen davon ab, wie Informationen wahrgenommen und verarbeitet werden, zum anderen davon, wie Emotionen auf diese Wahrnehmung und die Entscheidungen wirken.

Menschen nehmen Informationen in der Regel nicht gleich stark auf, allerdings sind unter den meisten Menschen in vielen unterschiedlichen Situationen Gemeinsamkeiten zu erkennen, und zwar sowohl bei der Informationsverarbeitung als auch bei den Handelsentscheidungen, die daraus resultieren.

„Die Bahn der Himmelskörper kann ich auf Zentimeter und Sekunden berechnen, aber nicht, wie eine verrückte Menschenmenge die Börsenkurse in die Höhe oder Tiefe treiben kann“, sagte schon der weltberühmte Physiker Isaac Newton, nachdem er im Jahr 1720 beim Platzen der sogenannten Südseeblase 20.000 Pfund verloren hatte.

Die schwerste Psycho-Falle: Der Dispositionseffekt

Häufig treffen die Menschen an der Börse dabei Fehleinschätzungen und -entscheidungen, die zu Verlusten führen. Ein Beispiel hierfür aus der Börsenpsychologie beziehungsweise Verhaltensökonomik (Behavioral Economics) ist der sogenannte Dispositionseffekt, der wahrscheinlich die schwerste und verlustreichste psychologische Falle ist, in die Anleger immer wieder tappen.

Der Dispositionseffekt gehört zu einer Reihe psychologischer Effekte bei Finanzentscheidungen, die unter dem Begriff „Reflection Effect“ zusammengefasst werden. Typisch für den Reflection Effect ist immer, dass es im Gewinnfall und im Verlustfall unterschiedliches, meist genau gegensätzliches und in der Regel eher irrationales Verhalten zu beobachten gibt.

Unterschiedliche Bewertung von Gewinnen und Verlusten

Hierzu ein einfaches Beispiel: Ein Teilnehmer in einer Spielshow hat einen Kontostand von 50.000 Punkten erspielt. Der Moderator lässt ihm die Wahl, diese Punkte in 50.000 Euro umzutauschen und sich diesen Betrag auszahlen zu lassen oder eine Münze zu werfen. Bei Kopf bekommt der Kandidat 10.000 Euro zusätzlich ausgezahlt, also insgesamt 60.000 Euro, bei Zahl werden ihm von den 50.000 Euro dagegen 10.000 Euro abgezogen, sodass er mit nur noch 40.000 Euro nach Hause gehen würde. Wie empirische Untersuchungen immer wieder zeigen, neigen in der Mehrzahl der Fälle die Menschen dazu, die „sicheren“ 50.000 Euro mitzunehmen und auf den Münzwurf zu verzichten.

Nun wird das Spiel wie folgt abgewandelt: Der Kandidat hat 60.000 Punkte erspielt. Lässt er sich diese auszahlen, werden ihm von den umgerechnet 60.000 Euro 10.000 Euro abgezogen, er erhält also dann nur noch 50.000 Euro. Auch hier wird das Angebot eines Münzwurfs gemacht. Bei Kopf verliert der Kandidat nichts und bekommt für die 60.000 Punkte 60.000 Euro ausgezahlt. Bei Zahl jedoch werden ihm von den umgerechnet 60.000 Euro 20.000 Euro abgezogen. Wie Experimente zeigen, neigt hier eine Mehrheit der Menschen dazu, das mit dem Münzwurf verbundene Risiko einzugehen, um den sicheren Verlust der 10.000 Euro zu verhindern. Hier ist also häufig das gegensätzliche Verhalten wie im ersten Beispiel zu beobachten.

Rein mathematisch betrachtet verhalten sich die Menschen hier widersprüchlich. Würde der Spieler in beiden Beispielen auf Nummer sicher gehen, würde er in beiden Fällen mit 50.000 Euro nach Hause gehen. Sollte der Kandidat dagegen in beiden Beispielen auf Risiko spielen, hätte er jeweils eine 50:50-Chance auf entweder 60.000 Euro oder 40.000 Euro. Hier stellt sich natürlich die Frage, warum im ersten Fall so häufig auf sicher gespielt wird, während im zweiten Szenario auf Risiko gesetzt wird. Genau das zeichnet den Dispositionseffekt aus. Geraten Gewinne in Gefahr, wird auf sicher gespielt. Drohen dagegen mögliche Verluste, steigt die Risikobereitschaft, und zwar selbst dann, wenn es keinen Unterschied im möglichen Ergebnis gibt.

Börsenaltmeister André Kostolany meinte: „Die Börse reagiert gerade mal zu zehn Prozent auf Fakten. Alles andere ist Psychologie.“

Gewinne begrenzen, Verluste laufen lassen

Genau dieses Verhaltensmuster ist häufig an der Börse zu beobachten. Gewinnpositionen, zum Beispiel in einem Aktiendepot, werden oft früh verkauft, um die aufgelaufenen Buchgewinne, also die noch nicht realisierten Gewinne, möglichst früh „mitzunehmen“. Hier dominiert die Angst davor, dass sich die Buchgewinne im Falle fallender Kurse wieder verkleinern oder gar ganz in Luft auflösen. Anders verhält es sich bei Verlustpositionen. Hier wird oft lange geglaubt oder gehofft, dass sich die Verluste wieder verringern oder sogar der ehemalige Kaufkurs wieder erreicht wird.

Leider ist das oft nicht der Fall. Verlierer-Aktien weiten ihre Buchverluste, also die noch nicht realisierten Verluste, weiter aus. Diese werden dann oft so groß, dass sie das Gesamt-Anlageergebnis des Depots in die Tiefe reißen. Diese Vogel-Strauß-Taktik, den Kopf in den Sand zu stecken und auf bessere Zeiten zu hoffen, gilt an der Börse zurecht als einer der größten Handelsfehler überhaupt. Dieses widersprüchliche Verhalten, Gewinne möglichst früh durch Verkäufe mitzunehmen, um nur ja nichts von den Gewinnen wieder herzugeben, und bei Verlustpositionen mit hohem Risiko weiter zu spekulieren, ist sogar so weit verbreitet, dass es von vielen Anlegern für „normal“ gehalten wird. In Wirklichkeit ist dieses Verhalten aber in höchstem Maße irrational.

Das steckt hinter dem Dispositionseffekt

Der Grund für dieses unterschiedliche Verhalten liegt in der Psyche der Menschen. Selbst gleiche Dinge werden oft aus unerfindlichen Gründen unterschiedlich behandelt. An der Börse ist es oft so, dass beispielsweise der erste zehnprozentige Gewinn für das Gehirn als besonders bedeutsam erachtet wird. Klettert der Buchgewinn danach weiter auf +20 Prozent, ist die Freude über den eigenen Anlageerfolg auch noch relativ groß. Je weiter der Gewinn aber steigt, desto geringer fällt der zusätzliche „Kick“ aus. Wenn die Bedeutung der zusätzlichen Gewinne also nachlässt, führt das häufig dazu, dass diese frühzeitig realisiert werden, um sie nicht mehr zu gefährden. Dadurch wird die Chance auf noch höhere Profite ausgeschlagen.

Anders verhält es sich dagegen bei Verlusten. Der erste Verlust von zum Beispiel 10 Prozent tut am meisten weh. Weiten sich die Verluste aus, setzt ein Gewöhnungseffekt ein und die zusätzlichen Verluste werden immer gelassener hingenommen. Außerdem beruhigen sich viele Anleger dann mit dem Gedanken, dass die Verluste ja noch nicht real sind, da die entsprechenden Papiere noch nicht verkauft worden sind. Erst der tatsächliche Verkauf würde dann zur schockierenden Wirklichkeit werden. Dieses Szenario schieben Anleger dann oftmals getreu der Devise „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ immer weiter vor sich her, bis schließlich manchmal sogar der Totalverlust eintritt.

Sunk-Cost-Effekt

Zur Erklärung dieses Phänomens wird in der Börsenpsychologie auch der sogenannte „Sunk-Cost-Effekt“ („versunkene Kosten“) herangezogen. Hiermit sind die Kosten beziehungsweise Verluste gemeint, die bereits in der Vergangenheit entstanden sind und die bei der aktuellen Bewertung eigentlich keine Rolle mehr spielen dürften. Ein Anleger kauft zum Beispiel Aktien zum Stückpreis von 100 Euro. Kurze Zeit später sinkt der Wert der Aktien auf nur noch 60 Euro.

Es ist vollkommen fraglich, ob diese Aktien jemals wieder den Kaufpreis von 100 Euro erreichen werden. Viele Anleger sind in solch einem Fall nicht in der Lage, sich ihre Fehlinvestition einzugestehen und entsprechend zu handeln (Verkauf zur Verlustbegrenzung). Stattdessen werden die niedrigen Kurse dann sogar als „günstige“ Nachkaufchance genutzt, um weitere dieser Aktien nachzukaufen und den durchschnittlichen Einstandspreis damit zu verbilligen. Anders ausgedrückt, sie werfen gutes Geld dem schlechten Geld hinterher und „versenken“ damit weiteres Kapital.

Der Bezugsrahmen entscheidet

Grund hierfür ist der von den Nobelpreisträgern Tversky und Kahnemann (2000) genannte „Framing-Effekt“ (Rahmungseffekt). Die gleiche Faktenlage wird je nach gesetztem Bezugsrahmen unterschiedlich bewertet. Anleger orientieren sich bei ihrer Verkaufsentscheidung häufig am Kaufpreis des Investments, obwohl der Einstandspreis aus der Vergangenheit für die weitere Kursentwicklung ohne Bedeutung ist. Nur der Anleger selbst gibt dem Kaufpreis eine Bedeutung.

Wer trotz besseren Wissens an erfolglosen Investitionen festhält, ist also in die Falle des Sunk-Cost-Effekts getreten. Neben Börsen-Investitionen lässt sich der Sunk-Cost-Effekt auch auf alle anderen erfolglosen Projekte übertragen, an denen häufig unverhältnismäßig lange festgehalten wird, obwohl sich deren Misslingen schon frühzeitig abzeichnet. Was das für verheerende Folgen haben kann, zeigte sich beispielsweise am Vietnam-Krieg, der auch deshalb solange fortgesetzt wurde, weil schon so viel in den Krieg „investiert“ wurde, und diese Opfer sollten nicht vergeblich gewesen sein.

Die psychologischen Fallen umgehen

Anleger neigen häufig dazu, mit jedem Investment eine persönliche Beziehung einzugehen. Sie identifizieren sich mit den gekauften Unternehmen beziehungsweise Aktien. Das Verkaufen im Verlust würde dann das eigene Scheitern widerspiegeln.

Sich dieses einzugestehen, fällt den meisten unheimlich schwer. Auch wenn der Dispositionseffekt und der Sunk-Cost-Effekt weit verbreitet sind, ist diesen Phänomenen niemand hilflos ausgeliefert. Oft kann es schon helfen, das eigene Handelsverhalten kritisch zu betrachten.

Das kann es ermöglichen, sich weniger emotional mit seinen Aktien zu beschäftigen und Anlagefehler zu vermeiden. So schwer das vielen fallen mag, ist es außerdem wichtig, die Angst vor Verlusten zumindest teilweise zu überwinden. Verluste gehören an der Börse zwischenzeitlich immer dazu, solange diese begrenzt werden, sind diese auch nicht weiter tragisch.

So besagt ein altes Börsensprichwort „A good dealer loves losses“, das bedeutet soviel wie „Ein guter Händler liebt den Verlust“. Anleger sollten sich außerdem stets die Frage stellen, ob sie ihr Geld wieder in den Verlustbringer im Depot investieren würden. In den meisten Fällen dürfte die Antwort darauf Nein lauten. In diesem Fall ist das ein klares Signal für einen Verkauf.

Handelsplan und Stop-Kurse

Um die Emotionen im Börsenhandel kleinzuhalten, kann es auch helfen, bereits vor dem Einstieg in einen Aktientitel einen Handelsplan zu entwerfen, in dem Regeln aufgestellt werden für die Aktienauswahl sowie konkrete Vorgaben für den Ein- und Ausstieg und den Kapitaleinsatz. Empfehlenswert kann es zum Beispiel sein, die Aktienpositionen mit Stop-Kursen zu versehen.

Werden diese zum Beispiel beim Online-Broker im System platziert, erfolgt der Aktienverkauf automatisch, sobald die entsprechenden Stop-Loss-Marken unterschritten werden. In diesem Fall bleibt dem Anleger die schwere Verkaufsentscheidung erspart. Das System übernimmt diese und begrenzt damit die möglichen Verluste frühzeitig.

Kursverluste und die nötigen Kursgewinne, um diese wieder auszugleichen:

Verlust Gewinn

10% 11%

20% 25%

40% 67%

50% 100%

60% 150%

90% 900%

Die Tabelle zeigt, warum es an der Börse so wichtig ist, mögliche Kursverluste durch den rechtzeitigen Verkauf der Wertpapierposition kleinzuhalten. Während beispielsweise eine Aktie, die ein Minus von 10 Prozent verzeichnet, im Anschluss um 11 Prozent steigen müsste, um den ehemaligen Einstandspreis wieder zu erreichen, steigen die nötigen Kursgewinne bei höheren Verlusten überproportional an. So muss sich eine Aktie mit einem Minus von 50 Prozent verdoppeln (+100 Prozent), um diesen Verlust auszugleichen. Bei einem Minus von 90 Prozent müsste sich die Aktie sogar verzehnfachen (+900 Prozent), was in den allermeisten Fällen utopisch sein dürfte.

Trailing-Stop-Loss

Eine sinnvolle Erweiterung zum Stop-Kurs ist der Trailing-Stop-Loss, der ebenfalls bei Online-Brokern im System gesetzt werden kann. Diese automatisierte Verkaufsorder wird entsprechend der Vorgabe des Anlegers automatisch nach oben angepasst, wenn der Basiswert im Kurs steigt. Das bedeutet, zunächst einmal funktioniert der Trailing-Stop-Loss wie ein herkömmlicher Stop-Kurs und hält mögliche Verluste klein.

Sollte die Aktie wie erhofft im Anschluss steigen, wird der Trailing-Stop-Loss nach oben nachgezogen – zum Beispiel in einem bestimmten prozentualen Abstand – und sichert so die aufgelaufenen Buchgewinne teilweise ab. Der Ausstieg erfolgt dann ganz automatisch, wenn der Basiswert im späteren Verlauf die nach oben angepasste Kursschwelle unterschreitet. Anstatt wie bei vielen Anlegern beliebt, die Gewinne zu begrenzen und die Verluste laufen zu lassen, werden so die Verluste kleingehalten und die Gewinne laufengelassen.

Fazit

Der Dispositionseffekt und der Sunk-Cost-Effekt erklären, warum Anleger sich an der Börse immer wieder von ihren Emotionen (fehl)leiten lassen und Gewinne und Verluste so unterschiedlich wahrnehmen und bewerten. Die daraus resultierenden irrationalen Anlagefehlentscheidungen haben schon viele Anleger in enorme Verluste oder sogar Totalverluste geführt.

Wer die eigenen Handelsentscheidungen kritisch hinterfragt, hat schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Darauf aufbauend empfiehlt es sich, schon vor dem Börseneinstieg einen Handelsplan aufzustellen mit konkreten Strategien für den Aktien-Ein- und ausstieg, um die eigenen Emotionen in Schach zu halten. So steht dem dauerhaften Anlageerfolg nichts mehr im Wege.

