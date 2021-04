Was ist ein SPAC – der neue Trend erklärt

Auch wenn sein Name einschüchternd sein mag, ist ein Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nur ein anderer Prozess, mit dem ein Unternehmen an die Börse geht. Spac’s sind derzeit in aller Munde und der neue Trend, besonders in den USA. Wir stellen eine ausführliche Einschätzung und Erklärung der eToro-Experten vor. Bei eToro könnt ihr viele der US-SPACs handeln .

Der unterschiedliche Prozess bietet Vorteile und Chancen sowohl für erfahrene als auch für neue Investoren und ermöglicht Unternehmen einen weiteren Kanal für den Börsengang, bei dem das übernommene Unternehmen vom spezifischen Fachwissen des Managements in Bezug auf die Bewertung und den Börsengang von Unternehmen profitieren kann. Ähnlich wie bei einem regulären IPO-Prozess sammelt ein SPAC jedoch Kapital von Investoren, benötigt einen Versicherer, emittiert verschiedene Arten von Aktien, füllt Formulare für die Securities and Exchange Commission (SEC) aus und schafft am Ende eine neue Aktiengesellschaft. Innerhalb der gleichen Komponenten gibt es jedoch auch Unterschiede.

Aus Sicht eines Investors gibt es einen wesentlichen Unterschied in Bezug auf die Art der Investition. Bei einem Unternehmen, das mit einem regulären IPO an die Börse geht, investieren Investoren in ein Produkt oder Service, während bei einem SPAC die Investoren ihr Vertrauen und ihr Geld in das Wissen und die Erfahrung von langjährigen und versierten Investoren legen, um für sie eine gute Investition zu tätigen.

Ein SPAC im Vergleich zum traditionellen IPO

Ein SPAC ist ein Unternehmen, das Geld für ein IPO aufnimmt, bei dem der SPAC zum Zeitpunkt des BÖRSENGANGS eigentlich nichts anderes ist als eine Gruppe von Personen, die Kapital mit der Absicht halten, es in Zukunft zu investieren. Einige nennen dies ein Mantelunternehmen oder ein „Blankoscheck“-Unternehmen. Der Prozess ist, dass eine Gruppe von Investoren, die in der Regel gut bekannt und respektiert sind, Kapital über eine Erstemission, ein sogenanntes IPO, aufbringen und dann nach einem Unternehmen suchen, das mit den eingeworbenen Mitteln gekauft werden soll. Der Kauf des Zielunternehmens muss von den Aktionären und der Regulierungsbehörde genehmigt werden. Anschließend führt die übernommene Gesellschaft einen Prozess analog zu einer umgekehrten Fusion durch, bei der sie Teil der Muttergesellschaft wird, die bereits an der Börse notiert ist, und die beiden Unternehmen werden nun als eines gehandelt. Nachdem die erforderlichen Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden und Aktionären eingeholt wurden, ändert sich der Name des SPAC auf dem Ticker, um den Namen des übernommenen Unternehmens widerzuspiegeln.