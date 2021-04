ETFs – so gelingt der Einstieg

Manch einer hat es gerade in diesem Jahr gemerkt: War es schon immer schwierig, sich aufzuraffen, die Sportschuhe anzuziehen und sich zu bewegen, so konnten dank Covid-19 oder eher wegen Covid-19 doch viele Menschen den berühmten inneren Schweinehund überwinden. Kein Wunder, denn wegen häufig mangelnder Alternativen blieb in den ersten Wochen und Monaten des Lockdowns nur die Bewegung an der frischen Luft.

Alternativen und mögliche Optionen sind auch gute Stichwörter, wenn es um die Vermögensanlage geht. Sich auch hier aufzuraffen, ist angesichts langfristig eher niedriger Zinsen – sofern es sie überhaupt gibt – alternativlos. Zugleich treibt immer mehr Menschen um, ob das Geld im Alter ausreicht, um den gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Aber wo anfangen? Und wie?