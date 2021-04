Neue Outperformancechancen in Osteuropa: FinTech-Aktien in Osteuropa sind im Kommen!

Der amerikanische S&P 500 Index stieg am 1. April auf das neue Allzeit-Hoch von 4022 Indexpunkte und der DAX auf das neuen Allzeit-Hoch 15.173 Indexpunkte. Der deutsche Aktienindex DAX stieg damit seit Jahresbeginn um 10 Prozent und der S&P-Index um 8,63 Prozent seit Jahresbeginn. Etwas schlechter schnitt in diesem Jahr der NASDAQ Composite Index mit einem Plus von „nur“ 6,16 Prozent auf 13.480 Indexpunkte ab. In diesem Jahr scheinen Value-Aktien mehr gefragt zu sein wie Wachstums-Aktien, was im letzten Jahr nicht der Fall war. In 1 Jahr steh der NASDAQ Composite Index um 83 Prozent, der S&P-Index und der DAX um 54 Prozent. Der EuroStoxx 50 stieg in 1 Jahr dagegen nur um 47 Prozent, seit Jahresbeginn aber immerhin um 10,7 Prozent

700 Prozent mit Bitcoin- und 1241 Prozent mit Ethereum-Finanzprodukten

Aber nicht nur die Aktienkurse stiegen weltweit, sondern auch Kryptowährungen wie der Bitcoin und Ethereum, wobei sich hier die Kurse in einem Jahr zum Teil schon mehr als verzehnfachten. Das Volumen aller Kryptowährungen stieg bereits auf über 1,8 Billionen US-Dollar. Weniger nachgefragt waren in den letzten Wochen hingegen die Edelmetalle Gold und Silber. Gold stieg zwar in den letzten Tagen etwas an, ist aber mit 1729 USD/Unze noch nahe dem Jahrestiefstand. Der Goldpreis stieg in 1 Jahr in US-Dollar nur um 6 Prozent und in Euro fiel er sogar um 1 Prozent auf nur noch 1470 €/Unze. Auch Silber kam zuletzt kaum vom Fleck, stieg in 1 Jahr aber immer noch um 72 Prozent auf 24,97 USD/Unze. Strak nachgefragt waren hingegen in diesem Jahr einige Industriemetalle wie vor allem Kupfer, Aluminium und Zinn. Über die ETC der BNP Paribas ließen sich hier auch Renditen von 13 bis 33 Prozent in e seit Jahresbeginn erzielen. Am meisten stieg aber der Brentölpreis und WTI-Ölpreis mit über 35 Prozent seit Jahresbeginn bzw. über 100 Prozent in 1 Jahr. Der Bitcoin ist mit einem Preis von fast 60.000 BTC/USD schon wieder fast bei altem Allzeit-Hoch. Der Bitcoin stieg in 1 Jahr um 700 Prozent und Ethereum um 1241 Prozent. Für beide Kryptowährungen gibt es auch Finanzprodukte, die jeder Anleger ins Depot nehmen kann. Der Wert aller Bitcoins beträgt bereits über 1,0 Billion US-Dollar.