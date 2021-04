Hitachi übernimmt GlobalLogic, ein führendes US-amerikanisches Unternehmen für digitale Engineering-Dienstleistungen

Tokio (ots/PRNewswire) - Durch die Kombination der fortschrittlichen digitalen

Engineering-Dienstleistungen von GlobalLogic mit dem Lumada-Portfolio von

Hitachi wird die Übernahme die digitale Transformation der sozialen

Infrastruktur weltweit beschleunigen



Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, "Hitachi") hat heute die Übernahme von GlobalLogic

Inc. (Präsident und CEO: Shashank Samant, "GlobalLogic"), einem führenden

US-amerikanischen Unternehmen für digitale Engineering-Dienstleistungen, bekannt

gegeben. Die Übernahme basiert auf der endgültigen Vereinbarung zwischen der

Hitachi Global Digital Holdings Corporation ("HGDH"), einer US-amerikanischen

Tochtergesellschaft, einer von HGDH für die Akquisition gegründeten SPC, und

GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc., der Muttergesellschaft von GlobalLogic.

Die Übernahme unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen

und wird voraussichtlich Ende Juli 2021 abgeschlossen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Von der Übernahme erwartet sich Hitachi, dass die fortschrittlichen DigitalEngineering-Leistungen von GlobalLogic und sein solider Kundenstamm, zu dem auchgroße Technologieunternehmen gehören, das digitale Portfolio von "Lumada"stärken.*1 Hitachi Vantara LLC, eine in den USA ansässige Tochtergesellschaftvon Hitachi und deren Geschäft mit digitaler Infrastruktur, Datenmanagement unddigitalen Lösungen spielen eine Schlüsselrolle für das Wachstum desLumada-Geschäfts auf dem Weltmarkt.Die Übernahme wird für Synergien zwischen den fünf Arbeitsbereichen von Hitachi- IT, Energie, Industrie, Mobilität und Smart Life - und dem Geschäft mitAutomobilsystemen (Hitachi Astemo) sorgen, indem die fortschrittliche digitaleTransformation sozialer Infrastrukturen wie Bahn, Energieerzeugung undGesundheitswesen weltweit beschleunigt wird. Hitachi hat das Ziel, durch seinGeschäft mit sozialen Innovationen, das in Zusammenarbeit mit Kunden entsteht,den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für seine Kunden zusteigern und so für eine nachhaltige Gesellschaft zu sorgen.*1 Lumada ist der Name der fortschrittlichen digitalen Lösungen undDienste von Hitachi, mit denen Daten in Erkenntnisse umgewandeltwerden können, welche die Digital-Transformation der sozialenInfrastruktur vorantreiben.GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Silicon Valley und ist einführendes Unternehmen auf dem schnell wachsenden Markt für digitaleIngenieurdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt über 20.000 Fachleute in14 Ländern und betreibt weltweit Designstudios undSoftware-Produktentwicklungszentren.GlobalLogic arbeitet mit einer "Chip-to-Cloud"-Technologie für fortschrittlicheSoftware-Produktentwicklung und verfügt über umfassende Erfahrung in denBereichen Design und vertikale Branche. Durch die Kombination dieser Fähigkeitenunterstützt GlobalLogic seine Kunden dabei, neue Einnahmequellen und einenzusätzlichen Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen, indem es innovative Softwarekonzipiert und entwickelt, die Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisseunterstützt. Das Unternehmen verfügt über eine solide Kundenbasis mit über 400Kunden, die aus Marktführern und Markenzeichen aus Schlüsselbranchen wieKommunikation, Finanzdienstleistungen, Automobilindustrie, Gesundheitswesen undBiowissenschaften, Technologie, Medien und Unterhaltung sowie Fertigungbestehen.Die Investitionen in die Digitale Transformation (DX) wachsen weltweit rasant.Die IDC prognostiziert, dass 65 % des weltweiten BIP bis 2022 digitalisiert seinwerden, angetrieben durch Produkte und Dienstleistungen von digitaltransformierten Unternehmen. *2Laut https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3114737-1&h=1997922897&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3114737-1%26h%3D4250202621%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zinnov.com%252F%26a%3DZinnov&a=Zinnov , einem aufProduktentwicklung und digitale Transformation spezialisierten Forschungs- undBeratungsunternehmen, wird der insgesamt adressierbare Markt für digitalesEngineering bis 2025 auf 1,1 Billionen USD wachsen, was einer durchschnittlichenjährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19 % entspricht.*3*2 Quelle: IDC-Pressemitteilung vom 29. Oktober 2020: IDC Reveals 2021Worldwide Digital Transformation Predictions; 65% of Global GDPDigitalized by 2022, Driving Over $6.8 Trillion of Direct DX Investmentsfrom 2020 to 2023 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3114737-1&h=288244418&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3114737-1%26h%3D2919445862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.idc.com%252Fgetdoc.jsp%253FcontainerId%253DprUS46967420%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.idc.com%252Fgetdoc.jsp%253FcontainerId%253DprUS46967420&a=https%3A%2F%2Fwww.idc.com%2Fgetdoc.jsp%3FcontainerId%3DprUS46967420)*3 Quelle: Zinnov Zones for Engineering & R&D Services Research (Folie 3)https://zinnov.com/zinnov-zones-engineering-rd-services-2019/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3114737-1&h=1223864519&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3114737-1%26h%3D1927942602%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fzinnov.com%252Fzinnov-zones-engineering-rd-services-2019%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fzinnov.com%252Fzinnov-zones-engineering-rd-services-2019%252F&a=https%3A%2F%2Fzinnov.com%2Fzinnov-zones-engineering-rd-services-2019%2F) Diese Zahlen beinhalten nicht die Auswirkungen derCOVID-19-Krise.Die digitale Transformation hat für Unternehmen überall weiterhin Priorität, unddie COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage nach neuen datengesteuertenGeschäftsmodellen, Kundenerlebnissen und vernetzten Ökosystemen noch weitererhöht. Vielen Unternehmen fehlen jedoch das Wissen und die Erfahrung, um neuedigitale Plattformen zu entwickeln und einzusetzen. Auch der Mangel anFähigkeiten, digital native Produkte zu entwickeln und neue Interaktionsmodelleund digitale Erlebnisse zu entwerfen, ist eine Herausforderung. Dazu gehörenbeispielsweise neue digitale Einkaufsmethoden oder neue Modelle für dieBereitstellung und den Erhalt von Gesundheitsleistungen. Vor diesem Hintergrundwächst die Nachfrage nach den Dienstleistungen von GlobalLogic rasant, und daszusammengeschlossene Unternehmen hat größeren Zugang zu dieser einmaligenGelegenheit auf dem Markt.Hitachi hat Initiativen zur Transformation und Bereitstellung einerfortschrittlicheren und intelligenteren sozialen Infrastruktur wie Bahn undEnergie unter Verwendung seiner digitalen Technologie gefördert. Ziel ist es, zueinem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der sozialen Innovation zuwerden. Im Rahmen seines mittelfristigen Managementplans für 2021 hat Hitachibereits die Strategie entwickelt, Wachstumsinvestitionen in Höhe von 1 BillionYen in den IT-Sektor zu tätigen*4, hauptsächlich über Hitachi Vantara, um diedigitalen Fähigkeiten, einschließlich digitaler Produkte, Lösungen,Partnerschaften, Front- und Lieferfähigkeiten zu stärken. GlobalLogic wird einwesentlicher Bestandteil und Wachstumsmotor des Hitachi-Portfolios an digitalenLumada-Lösungen und -Dienstleistungen sein.*4 Hitachi, Ltd., Präsentationsmaterial des IT-Sektors am Hitachi IR Day 2019.https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/06/190604/20190604_01_it_presentation_en.pdf (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3114737-1&h=72164894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3114737-1%26h%3D2054148811%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hitachi.com%252FNew%252Fcnews%252Fmonth%252F2019%252F06%252F190604%252F20190604_01_it_presentation_en.pdf%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hitachi.com%252FNew%252Fcnews%252Fmonth%252F2019%252F06%252F190604%252F20190604_01_it_presentation_en.pdf&a=https%3A%2F%2Fwww.hitachi.com%2FNew%2Fcnews%2Fmonth%2F2019%2F06%2F190604%2F20190604_01_it_presentation_en.pdf)"Die Übernahme von GlobalLogic bietet Hitachi eine spannende neue Gelegenheit,unser Angebot an Lumada-Lösungen und -Dienstleistungen zu erweitern, den Kundeneinen Mehrwert für ihre digitale Transformation zu bieten und unserLumada-Geschäft weltweit auszubauen", erklärte Toshiaki Higashihara, Präsident &CEO von Hitachi. "Die Synergie von GlobalLogics führendem Erlebnisdesign undInnovation mit Hitachis Know-how in den Bereichen IT, Betriebstechnologie undProdukte wird uns dabei helfen, unser Ziel zu verwirklichen, zum weltweitführenden Innovator für digitale Transformation in der sozialen Infrastruktur zuwerden. Gemeinsam werden wir neuen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichenWert für unsere weltweit expandierenden Kundenunternehmen schaffen und dankunserer Beiträge zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragenund die Lebensqualität der Menschen verbessern.""In allen Branchen verändern sich die Unternehmen mit der digitalen Technologie- um Kunden besser zu binden, neue Einnahmequellen zu schaffen und für einebessere Lebensqualität zu sorgen", erklärte Shashank Samant, Präsident und CEOvon GlobalLogic. "Wir haben jetzt eine einmalige Gelegenheit, und wir freuenuns, diese Reise mit Hitachi anzutreten und unsere gemeinsamen Fähigkeiten,Technologien und unsere Marktpräsenz zu kombinieren, um unseren Kunden bei derTransformation ihres Unternehmens Mehrwert zu bieten."Der Umsatz von GlobalLogic wird im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich ca. 1,2Milliarden USD (ca. 129,6 Milliarden Yen*5) mit einer bereinigten EBITDA*6-Margevon über 20 % erreichen. Mit einem hohen Rentabilitätsprofil und einer starkendurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) strebt GlobalLogic an, biszum Geschäftsjahr 2028 ein bereinigtes EBITDA von über 1 Milliarde USD (ca.108,0 Milliarden Yen) zu erzielen.HGDH und GlobalLogic Worldwide Holdings haben einen Eigenkapitalwert von 8,5Milliarden USD (ca. 918,0 Milliarden Yen) mit einem Unternehmenswert von 9,5Milliarden USD (ca. 1.026,0 Milliarden Yen) vereinbart. Das entspricht etwa37,4x im Berichtsjahr 2021 bzw. 29,4x im Berichtsjahr 2022 des erwartetenbereinigten EBITDA und liegt im Berechnungsbereich der vergleichbarenUnternehmensanalyse von Hitachi und der Discounted-Cashflow-Methode. Diegesamten Anschaffungskosten einschließlich der Rückzahlung der verzinslichenSchulden von GlobalLogic werden voraussichtlich 9,6 Milliarden USD (ca. 1.036,8Milliarden Yen) betragen.*5 Umgerechnet zum Kurs von 108 Yen in USD.*6 Eigenständiges EBITDA, bereinigt um aktienbasierte Vergütung undnicht-wiederkehrende Einmalkosten.Hitachi wird GlobalLogic Worldwide Holdings durch eine Fusion mit MergeCo HGlobal Inc. ("SPC"), einer von HGDH zum Zweck der Transaktion gegründetenTochtergesellschaft, erwerben. Bei dieser Übernahme wird die "Reverse TriangularMerger Method" angewendet. SPC wird also mit und in GlobalLogic WorldwideHoldings fusioniert, das dann in die übernehmende Gesellschaft umgewandelt wird.Bei der Fusion der Unternehmen stellen HGDH oder SPC den Aktionären vonGlobalLogic Worldwide Holdings Bargeld zur Verfügung. Danach werden alleausstehenden Aktien von GlobalLogic Worldwide Holdings annulliert. Alle von derHGDH gehaltenen Aktien der SPC werden in Stammaktien der GlobalLogic WorldwideHoldings, der übernehmenden Gesellschaft, umgewandelt. Auf diese Weise wird HGDH100% der ausstehenden Anteile an GlobalLogic Worldwide Holdings, derübernehmenden Gesellschaft, erwerben, und GlobalLogic Worldwide Holdings undGlobalLogic werden zu hundertprozentigen Tochtergesellschaften von HGDH.Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Juli 2021 erwartet und unterliegtden üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.Die Credit Suisse Securities (USA) LLC fungierte als Finanzberater von Hitachiim Zusammenhang mit der Transaktion, Shearman & Sterling LLP als Rechtsberater.Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC dienten als Finanzberaterund Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von GlobalLogic.Firmenprofil der Tochtergesellschaft: GlobalLogic Worldwide Holdings(übernehmende Gesellschaft)Name GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc.Hauptsitz San Jose, Kalifornien, USATitel und Name desRepräsentanten: Präsident und CEO: Shashank SamantBeschreibung des Unternehmens Produktentwicklungsdienste über dengesamten Lebenszyklus, User ExperienceDesign, Produktdesign, ContentEngineering, Produktforschung und -idee,nachhaltiges Engineering,Produktentwicklung, Produkttests undQualitätssicherung sowieProdukt-Re-PlatformingGründungsdatum 22. September 2000Kapital 1.557.448 Tausend USDWichtige Beteiligungen und ihre Canada Pension Plan Investment Board: ca.Zinsquoten 45 %Partners Group Holding AG: ca. 45%Einzelpersonen (Führungskräfte vonGlobalLogic Worldwide Holdings undandere): ca.10 %Beziehung zwischen Hitachi und dem Kapitalbeziehung KeineUnternehmenPersonalverhältnis KeinesTransaktionsbeziehung KeineFinanzergebnisse der GlobalLogic Worldwide Holdings in den letzten zweiJahren*7(Mio. USD)Ende des Geschäftsjahres März 2020 März 2019Gesamtvermögen 2.558,3 2.445,8Umsatz 771,1 646,6Bereinigtes EBITDA*8 179,5 145,6Bereinigtes operatives Ergebnis*8 63,4 31,1*7 Das im März 2018 endende Finanzergebnisist unter Berücksichtigung derAuswirkungen der Übernahme vonGlobalLogic Holdings Limited durchGlobalLogic Worldwide Holdings im August2018 nicht enthalten.*8 Bereinigt um aktienbasierte Vergütungenund einmalige Kosten.Unternehmensprofil: HGDH (Unternehmen, das die Aktien erwirbt)Name Hitachi Global Digital HoldingsCorporationHauptsitz Santa Clara, Kalifornien, USATitel und Name desRepräsentanten: Toshiaki TokunagaCEO &VorstandsvorsitzenderBeschreibung des Unternehmens Holdinggesellschaft; führt keineoperative Tätigkeit und besitzt keinewesentlichen Vermögenswerte außer überihre Anteile an ihrenTochtergesellschaftenGründungsdatum 1. April 2008Kapital 1.442.641 Tausend USDHauptaktionäre und ihre Hitachi, Ltd.: 100%BeteiligungsquotenZeitplanDatum der Beschlussfassung imRahmen der 31. März 2021VorstandssitzungUnterzeichnung der Vereinbarung 31. März 2021Datum des Abschlusses der Transaktion Bis Ende Juli 2021(geplant)Anzahl der zu erwerbenden Aktien, Beteiligungen vor und nach dem Erwerb undKaufpreisAnzahl der Aktienim Besitz vor Änderung 0Anzahl der zu erwerbenden Aktien 100Anschaffungskosten Ca. 8,5 Mrd. USD (ca. 918,0 Mrd.Yen)*9Zusätzlich werden Beratungs-und sonstige Aufwendungen von ca. 50Millionen USD erwartet (geschätzterBetrag und ca. 5,4 Milliarden Yen)Anzahl der nach Änderung im Besitz 100befindlichen AktienAnteil der gehaltenen Stimmrechte 100%*9 Umgerechnet zum Kurs von 108 Yen inUSD.Auswirkungen auf den Finanzausblick von HitachiDie Auswirkungen dieser Transaktion auf das Konzernergebnis für das am 31. März2022 endende Geschäftsjahr werden bekannt gegeben, sobald sie feststeht.[Referenz] Konsolidierte Finanzprognosen für das am 31. März 2021 endendeGeschäftsjahr (angekündigt am 3. Februar 2021) und konsolidierteFinanzergebnisse für das vorangegangene Geschäftsjahr (in Mio. Yen)Einna BereinigtesBetri Ergebnis ausfortgeführ Nettoe Auf Hitachi, Lthmen ebs-ergebnis10 tenAktivitäten,vorErtr rgebni d.entfallendesKagssteuern s onzernergebnisPrognose 8.300 420.000 671.000 370.00 370.000für das G .000 0eschäftsjahr 2020(Ende 31.März2021)Konsolidi 8.767 661.883 180.268 127.24 87.596erte Fina .263 6nzergebnisse fürdas Geschäftsjahr2019(Ende 31.März2020)*10 Das bereinigte Betriebsergebnis sind Umsatzerlöse abzüglichUmsatzkosten sowie Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten.VorbehaltserklärungBestimmte Aussagen in diesem Dokument können "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen.Solche "zukunftsgerichteten Aussagen" spiegeln die aktuellen Ansichten desManagements in Bezug auf bestimmte zukünftige Ereignisse und die finanzielleLeistung wider und beinhalten alle Aussagen, die sich nicht direkt aufhistorische oder aktuelle Fakten beziehen. "Zukunftsgerichtete Aussagen"zeichnen sich durch Begriffe wie "vorhersehen", "glauben", "erwarten","schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "planen", "vorsehen" undähnliche Ausdrücke aus, die auf zukünftige Ereignisse und Trends hinweisen.Solche Aussagen basieren auf derzeit verfügbaren Informationen und unterliegenverschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich dietatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den"zukunftsgerichteten Aussagen" und historischen Trends prognostiziert oderimpliziert werden. Bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" basieren aufaktuellen Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die sich spätermöglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Die Leser sollten sich nicht auf"zukunftsgerichtete Aussagen" verlassen, da diese Aussagen lediglich zum Datumdieses Berichts gelten.Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisseerheblich von jenen unterscheiden, die in den "zukunftsgerichteten Aussagen" undden historischen Trends prognostiziert oder impliziert werden, zählen unteranderem:- die Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen derAusbreitung von COVID-19;- die wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Konsumausgaben undInvestitionen in Anlagen und Ausrüstung in den wichtigsten Märkten vonHitachi, sowie die Nachfrage in den wichtigsten Industriesektoren, die Hitachibedient;- Wechselkursschwankungen des Yen gegenüber anderen Währungen , in denen Hitachierhebliche Umsätze erzielt oder auf die die Vermögenswerte undVerbindlichkeiten von Hitachi lauten;- Ungewissheit hinsichtlich der Fähigkeit von Hitachi, auf Liquidität oderlangfristige Finanzierungen zuzugreifen oder zu günstigen Konditionen daraufzuzugreifen;- Ungewissheit hinsichtlich des allgemeinen Marktpreisniveaus für Aktien,Rückgänge, bei denen Hitachi möglicherweise verpflichtet ist, die von ihmgehaltenen Aktien abzuschreiben;- Preisschwankungen bei Rohstoffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt aufErdöl und andere Materialien wie Kupfer, Stahl, Aluminium , Kunstharze,Seltenmetalle und Seltenerdmineralien, oder Material-, Teile- undKomponentenmangel;- Schätzungen, Schwankungen der Kosten und der Abbruch langfristiger Projekte,bei denen Hitachi die Percentage-of-Completion-Methode verwendet, um Erlöseaus Verkäufen zu erfassen;- verstärkte Kommerzialisierung und Intensivierung des Preiswettbewerbs fürProdukte;- Ungewissheit darüber, ob Hitachis Fachkräfte anwerben und halten kann;- Ungewissheit darüber, ob Hitachi Produkte, die auf neuen Technologienbasieren, zeitnah und kostengünstig weiterentwickeln und vermarkten kann unddie Marktakzeptanz für diese Produkte erreicht;- Schwankungen der Nachfrage nach Produkten usw. und der Industriekapazität;- Ungewissheit hinsichtlich der Fähigkeit von Hitachi, Maßnahmen zu ergreifen,um die potenziellen negativen Auswirkungen von Nachfrageschwankungen beiProdukten usw., Wechselkursen und/oder Preisen von Rohstoffen oder Material-,Teile- und Komponentenknappheit zu verringern;- Kreditbedingungen der Kunden und Lieferanten von Hitachi;- Ungewissheit hinsichtlich der Fähigkeit von Hitachi, die erwarteten Vorteileseiner Strategie zur Stärkung seines Unternehmens für soziale Innovation zuerzielen;- Ungewissheit über den Erfolg von Akquisitionen anderer Unternehmen, JointVentures und strategischen Allianzen sowie die Möglichkeit, damit verbundeneKosten zu verursachen;- Ungewissheit über den Erfolg von Restrukturierungsbemühungen zur Verbesserungder Managementeffizienz durch Veräußerung oder anderweitigen Ausstieg ausleistungsschwachen Geschäftsbereichen und zur Stärkung derWettbewerbsfähigkeit;- allgemeine sozioökonomische und politische Bedingungen sowie dasregulatorische und handelspolitische Umfeld von Ländern, in denen Hitachigeschäftlich tätig ist, insbesondere Japan, Asien, die Vereinigten Staaten undEuropa, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, direkter oder indirekterBeschränkungen anderer Länder für Importe und Unterschiede in Handels- undGeschäftsgewohnheiten einschließlich, aber nicht begrenzt auf,Vertragsbedingungen und Arbeitsbeziehungen;- das Potenzial für erhebliche Verluste bei den Investitionen von Hitachi inassoziierte Unternehmen und Joint Ventures nach derEigenkapitalanteilsmethode;- Ungewissheit über den Erfolg der Kostenstrukturüberholung;- die Möglichkeit einer Unterbrechung der Tätigkeit von Hitachi durchNaturkatastrophen wie Erdbeben und Tsunamis, die Ausbreitung vonInfektionskrankheiten und geopolitische und soziale Instabilität wieTerrorismus und Konflikte;- Ungewissheit über den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten, regulatorischenUntersuchungen und anderen juristischen Verfahren, an denen das Unternehmen,seine Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen nach derEigenkapitalanteilsmethode und Joint Ventures beteiligt sind oder werdenkönnten;- die Möglichkeit, dass aufgrund von Mängeln an Produkten oder Dienstleistungenvon Hitachi Kosten entstehen;- Ungewissheit hinsichtlich der Fähigkeit von Hitachi, die Integrität seinerInformationssysteme aufrechtzuerhalten, sowie der Fähigkeit von Hitachi, seinevertraulichen Informationen bzw. die seiner Kunden zu schützen;- Ungewissheit über den Zugang von Hitachi zu bestimmten geistigenEigentumsrechten bzw. die Fähigkeit, diese zu schützen; und- Ungewissheit hinsichtlich der Richtigkeit der wichtigsten Annahmen, dieHitachi zur Bewertung seiner mit den Leistungen an Arbeitnehmer verbundenenKosten verwendet.Die Liste der oben aufgeführten Faktoren ist nicht vollständig und giltzusätzlich zu anderen Faktoren, die an anderer Stelle in diesem Bericht und inanderen von Hitachi veröffentlichten Materialien enthalten sind.Informationen zu Hitachi, Ltd.Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), mit Hauptsitz in Tokio, Japan, konzentriert sich aufdas Geschäft mit sozialen Innovationen, das Informationstechnologie (IT),Betriebstechnologie (OT) und Produkte kombiniert. Der konsolidierte Umsatz desUnternehmens belief sich im Geschäftsjahr 2019 (mit Ende am 31. März 2020) auf8.767,2 Milliarden Yen (80,4 Milliarden USD) und beschäftigte weltweit rund301.000 Mitarbeiter. Hitachi treibt digitale Innovationen in fünf Sektoren voran- Mobilität, Smart Life, Industrie, Energie und IT - durch Lumada, diefortschrittlichen digitalen Lösungen, Dienste und Technologien von Hitachi, mitdenen Daten in Erkenntnisse umgewandelt werden können, um so digitaleInnovationen voranzutreiben. Ziel des Unternehmens ist es, Lösungen zu liefern,die den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für die Kunden erhöhen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unterhttps://www.hitachi.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3114737-1&h=1173685488&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3114737-1%26h%3D1373315603%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hitachi.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hitachi.com&a=https%3A%2F%2Fwww.hitachi.com) .Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1157805/Hitachi_Vantara_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3114737-1&h=3985666919&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3114737-1%26h%3D111910747%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1157805%252FHitachi_Vantara_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1157805%252FHitachi_Vantara_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1157805%2FHitachi_Vantara_Logo.jpg)Pressekontakt:JapanEmi TakaseAbteilung für ÖffentlichkeitsarbeitAbteilung für Unternehmensmarken und KommunikationHitachi Ltd.Emi.takase.qk@hitachi.comTelefon: 81.70.3514.1754USADavid McCullochUnternehmensmarketing und KommunikationHitachi VantaraDavid.McCulloch@hitachivantara.comTelefon: +1.925.487.2866Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154624/4880928OTS: Hitachi Ltd.