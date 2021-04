BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) erzielt Milliardenumsätze mit seinem mRNA Impfstoff. Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8 ) wird durch Impfstoffzulieferungen seinen Umsatz dieses Jahr „um einen zweistelligen Millionenbetrag“ steigern.

Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681), Spezialist im Bereich der thermischen Isolation und temperaturgeführten Lieferketten (TempChain-Logistik),erreichte in 2020 und noch viel mehr in 2021 ganz neue Umsatzdimensionen wegen der Auslieferung der Impfstoffe diverser Hersteller in die „ganze Welt“. Und nicht zu vergessen die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) könnte aus einem enstelligen Millioenumsatz in 2019 in 2021 bis zu 400 Mio EUR Umsatz erreichen: Corona-Tests boomen.

Hierbei handelt es sich natürlich nur um eine Auswahl von Unternehmen, die durch die Bekämpfung des Covid-19 Virus ihre Geschäftstätigkeit stark ausgeweitet haben. Und auch wenn möglicherweise verfrüht, stellt sich die Frage:

Wie nachhaltig ist die Unternehmensentwicklung „NACH CORONA“?

Den Anfang machen wir mit Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8 ). Hier treffen zwei Faktoren zusammen: Das Kerngeschäft „Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte“ – also ohne Bezug zu Corona – konnte in der Pandemiezeit um gesunde 13 % wachsen. Und so ist der mit BioNTech geschlossene Vertrag für die Komponentenzulieferung für deren Impfstoff ein umsatz- und gewinnsteigerndes Zusatzgeschäft. Welches wohl sogar auf einen längeren Zeitraum Bestand haben sollte. Stichworte: Wiederkehrende Covid-19 Impfungen, weitere mRNA Impfstoffe in der Pipeline, Vorhalten von Produktionskapazität.

Wenn als die extreme Pandemielage sich beruhigt haben sollte, wird Dermapharm einerseits in Geschäftsfeldern, die coronabedingt gelitten haben, wohl wieder zulegen können. Und andererseits wird – möglicherweise auf dann etwas niedrigerem Niveau – die Komponentenzulieferung mittelfristig zum Erfolg beitragen. Auch wenn die Aktie – auch aufgrund der Impfstoffeuphorie – sich nahe ihrem Allzeithoch von 67,48 EUR bewegt, so befindet sie sich doch seit 2019 bereits in einem gesunden Aufwärtstrend. (In den letzten 12 Monaten: TIEF bei 36,12 EUR, HOCH bei 67,48 EUR) – aktuell 62,98 EUR (Donnerstag-Schluss, Frankfurt).