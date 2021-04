Top 50 Dividenden-Aktien für einen Kauf – Frühling 2021

Tech-Aktien schwächeln und „Value is back“! Wobei „Value“ für echte Dividenden-Investoren selbstverständlich niemals „Out“ gewesen ist. Außerdem macht die Zweiteilung in „Tech“ und „Value“ nicht wirklich Sinn. Oder sind die 77 Milliarden USD Cash in der Bilanz von Apple etwa kein Value? Anstatt uns deshalb in künstlicher Schwarz-Weiß-Malerei zu üben und Börsenmoden hinterher zu hecheln, bleiben wir der Dividende treu und fragen uns, welches die beliebtesten Dividenden-Aktien im Frühling 2021 sind und welche unserer Lieblinge es an der Börse gerade günstig zu kaufen gibt.

Die Antworten auf diese essenzielle Fragen praktischer Lebensführung liefern unsere 55.000 Mitglieder auf Aktienfinder.Net, indem sie auf der Suche nach dividendenstarken Aktien Kauflimits für ihre Wunschaktien hinterlegen. Diese Kauflimits werten wir auch in diesem Quartal aus. Du erhältst so einen exklusiven Einblick, welche 50 Dividenden-Aktien in der Gunst langfristiger Anleger ganz oben stehen und zu welchem Preis diese Aktien ein Kauf sind. Außerdem schauen wir, bei welchen der Top 50 Dividenden-Aktien die Dividendenrendite innerhalb der letzten 12 Monate gestiegen ist. Denn wenn die Qualität der Aktie weiterhin stimmt, ist eine höhere Dividende immer besser.